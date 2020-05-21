Власти хотят жестче наказывать гуляющих толпами волгоградцев

21 Май 2020 2020-05-21T16:15:05+03:00

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Чиновники недовольны тем, как волгоградцы стали массово нарушать режим самоизоляции, поэтому намерены ужесточить административную практику наказаний.

С 20 мая в Волгоградской области ввели масочный режим, но при этом немного ослабили ограничения – разрешили работать небольшим магазинчикам, а людям – выходить на прогулки. И вот уже бутики зазывают в гости в торговые центры, народ тут же побежал на шопинг, детвора – на качели… Председатель аппарата губернатора Волгоградской области Наталья Лисименко подтвердила "КП-Волгоград", что тоже это заметила.

- Наша цель не наказать. Но, к сожалению, как только мы вводим послабления в ограничениях из-за коронавируса, у нас появляются вспышки заболевших. А почему? Едва разрешили прогулки по два человека, как люди стали гулять толпами. Разрешили занятия спортом по одному, у нас уже играют в футбол в каждом дворе. Разрешили прогулки с детьми вне площадок, люди сорвали защитные ленты вокруг детских игровых комплексов и там уже куча малышей. Мы стараемся объяснять людям, рассказываем… Но что мы видим – а видим в итоге рост цифр заболевания. К полиции у меня много вопросов – почему они видят это и не пресекают? Я этот вопрос им обязательно задам.

Хотя вопрос этот можно задать не только полиции, но и сотрудникам всех ведомств и комитетов, которые имеют право проводить с волгоградцами воспитательные беседы и даже составлять протоколы.

ИСТОЧНИК KP.RU