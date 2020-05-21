В Волгограде увеличили выплаты соцработникам, которые работают с коронавирусными подопечными: кто и сколько получит

21 Май 2020 2020-05-21T19:03:08+03:00

Сотрудникам заплатят за всю смену, даже если они заболели коронавирусом

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Социально-реабилитационные учреждения Волгоградской области в связи с коронавирусом перешли на особый режим работы. Теперь сотрудники работают посменно – по 14 дней, не выезжая с территории учреждения. Еще в конце апреля губернатор определили выплаты, которые получат работники за такую нагрузку. Они зависели от занимаемой должности. Сейчас выпустили новое постановление от 21 мая 2020 года №285-п. В нем дополнения. «Комсомолка» узнала, кто и сколько получит в интернатах и реабилитационных центрах за работу с коронавирусными больными в период с 15 апреля по 15 июля 2020 года.

Суммы выплат, если в учреждении нет вспышки COVID-19, оставили прежней. Но если вдруг в интернате появились больные коронавирусом, то доплаты увеличат.

Руководящие работники за работу без выявленных случаев коронавируса получат 53670 тысяч рублей, при появлении хотя бы одного больного – 63670 рублей.

Врачи специалисты: за работу без ковида – 48303 рубля, со вспышкой вируса – 68303 рубля. Заведующие отделением получат 48303 при отсутствии коронавирусных подопечных, если COVID-19 появился в стенах - 53303 рубля.

Среднему медперсоналу выплаты чуть меньше: 26835 рубля и 36835 рублей, если появилась опасная инфекция.

Медицинским психологам, специалистам реабилитации, поварам дадут 26835 рубля, в случае вспышки коронавируса – 31835 рублей. Младшему персоналу 21468 рублей и 26468 рублей соответственно.

Получат доплаты библиотекари, помощники воспитателей: 21468 рублей, если в учреждении все безопасно и 26468 рублей, если есть заболевшие. Техническому персоналу дадут 18785 рублей и 23 785 рублей при вспышке COVID-19. Соцработники получат 25000 рублей и 35000 рублей при выявленных заболевших.

В документе прописывается, если сотрудник социального учреждения сам заболел коронавирусом, но при этом не отработал положенных 14 дней, то выплата ему достанется все равно в полном объеме.

Если работник отработал сверх обозначенных 14 дней дополнительные смены, то они будут рассчитаны за фактически отработанные дни.

Одна из последних вспышек коронавирусной инфекции произошла в Жирновском психоинтернате. Там заболели сразу 30 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU