2020-05-21T11:22:31+03:00
Общество

Волгоградский бизнес получил субсидии на 330 миллионов

Заявление на получение господдержки в налоговые инспекции направили более 12 тысяч предпринимателей
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Волгоградская область до июня на самоизоляции.Волгоградская область до июня на самоизоляции.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Коронавирус и введенные из-за него ограничения больно ударили по многим сферам бизнеса Волгограда и области, фактически поставив их на грань выживания. Особенно пострадал малый и средний бизнес. Чтобы избежать массовых сокращений, государство пообещало поддержку, в том числе субсидии на зарплату. Как сообщили «КП-Волгоград» в областном УФНС, на 21 мая представителям малого и среднего бизнеса выплачено более 330 миллионов рублей субсидий. А подали заявления на их получения в налоговые инспекции Волгоградской области более 12 тысяч предприятий и организаций.

Напомним, выдают субсидии предпринимателям пострадавших отраслей из расчета МРОТ - 12 130 рублей, умноженного на количество работников, числившихся в организации в марте 2020 года. ИП без наемников выдают один МРОТ. Проверить, положена ли субсидия, можно на сайте ФНС.

Правда, многие волгоградские предприниматели отмечают, что пострадавшими официально признают далеко не всех. Даже если основной доход коммерсант получал по неосновному виду деятельности, который сейчас под запретом из-за коронавируса, субсидию не дадут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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