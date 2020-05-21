Злоупотребляют: ТРЦ в Волгограде по-прежнему под запретом

21 Май 2020 2020-05-21T14:19:11+03:00

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Большинство торговых центров, ТРЦ, ТРК Волгограда и области в режиме самоизоляции по коронавирусу стоят закрытыми с начала апреля. Но на днях «Мармелад» объявил о том, что возобновляют работу с 20 мая расположенные в торгово-развлекательном комплексе магазины одежды, обуви, аксессуаров, белья и другие. Однако, согласно постановлению губернатора Волгоградской области №179, они все еще под запретом. Ситуацию с ожившими ТЦ прокомментировала на брифинге 21 мая заместитель председателя аппарата губернатора Волгоградской области Наталья Лисименко. Она заявила, что торгово-развлекательные комплексы в Волгограде власти пока открывать не планируют.

Как отметила Лисименко, торговые центры - это места массового скопления людей, а, значит и возможные очаги распространения коронавируса. Поэтому они по-прежнему под запретом. С 20 мая возобновили работу лишь те магазины, которые расположены на первом этаже, имеют отдельный вход с улицы и ограниченную площадь до 400 кв.м.

- Был такой слух [что открываются ТРЦ] и есть у нас два таких примера. Как они объяснили, не поняли постановление губернатора. В результате ничего пока не открылось, - рассказала Наталья Лисименко.

Также в ТЦ могут работать те магазины, торгующие товарами первой необходимости, которые и не закрывали с самого начала. Среди них детские товары, салоны связи, магазины для животных, продовольствия.

В то же время Наталья Лисименко признала, что некоторые торговые точки этим злоупотребляют, включая в ассортимент товары из перечня и работают как ни в чем не бывало.

- Мы в каждом случае стараемся разбираться. В таких случаях разбираемся вручную, - заявила замруководителя аппарата губернатора.

А пока чиновники разбираются, некоторые магазины все же работают.

ИСТОЧНИК KP.RU