2020-05-21T14:19:11+03:00
Общество

Злоупотребляют: ТРЦ в Волгограде по-прежнему под запретом

Замруководителя аппарата губернатора Волгоградской области Наталья Лисименко заявила, что дела нарушителей разбирают в ручном режиме
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Торговые центры открыть пока не разрешили.Торговые центры открыть пока не разрешили.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Изменить размер текста:

Большинство торговых центров, ТРЦ, ТРК Волгограда и области в режиме самоизоляции по коронавирусу стоят закрытыми с начала апреля. Но на днях «Мармелад» объявил о том, что возобновляют работу с 20 мая расположенные в торгово-развлекательном комплексе магазины одежды, обуви, аксессуаров, белья и другие. Однако, согласно постановлению губернатора Волгоградской области №179, они все еще под запретом. Ситуацию с ожившими ТЦ прокомментировала на брифинге 21 мая заместитель председателя аппарата губернатора Волгоградской области Наталья Лисименко. Она заявила, что торгово-развлекательные комплексы в Волгограде власти пока открывать не планируют.

Как отметила Лисименко, торговые центры - это места массового скопления людей, а, значит и возможные очаги распространения коронавируса. Поэтому они по-прежнему под запретом. С 20 мая возобновили работу лишь те магазины, которые расположены на первом этаже, имеют отдельный вход с улицы и ограниченную площадь до 400 кв.м.

- Был такой слух [что открываются ТРЦ] и есть у нас два таких примера. Как они объяснили, не поняли постановление губернатора. В результате ничего пока не открылось, - рассказала Наталья Лисименко.

Также в ТЦ могут работать те магазины, торгующие товарами первой необходимости, которые и не закрывали с самого начала. Среди них детские товары, салоны связи, магазины для животных, продовольствия.

В то же время Наталья Лисименко признала, что некоторые торговые точки этим злоупотребляют, включая в ассортимент товары из перечня и работают как ни в чем не бывало.

- Мы в каждом случае стараемся разбираться. В таких случаях разбираемся вручную, - заявила замруководителя аппарата губернатора.

А пока чиновники разбираются, некоторые магазины все же работают.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волгоградцам реструктурировали кредиты на 4 миллиарда рублей
В Волгограде увеличили выплаты соцработникам, которые работают с коронавирусными подопечными: кто и сколько получит
Волгоградцу грозит 20 лет колонии за торговлю наркотиками
Это не НЛО: в Волгограде на небе зажгли Лучи добра
Волжанин обманул 198 вкладчиков на 50 миллионов рублей и обанкротился
В Волгоградской области выросла смертность от пневмонии
Власти хотят жестче наказывать гуляющих толпами волгоградцев
Злоупотребляют: ТРЦ в Волгограде по-прежнему под запретом
Волгоградских подростков не оштрафуют за прогулки и отсутствие маски
Под Волгоградом прокуратура помогла инвалиду получить прогулочную коляску
Волгоградский бизнес получил субсидии на 330 миллионов
В Волгограде директор офиса «Билайн» украла 70 тысяч рублей клиентов
На юге Волгограда строят проезд по улице Родниковой
Коронавирус в Волгоградской области: еще 82 заболевших
Студентам Волгограда предложили разработать проект кафе в пойме Царицы
В Волгограде на 74% обвалился рынок автокредитов
1 июня юным волгоградцам подарят онлайн путешествие в цирк
Под Волгоградом супруги «проели» пенсию женщины, потерявшей карточку
Общественная палата Волгограда поддержала чиновников в деле о сносе конюшен и готова пристроить лошадей
По пять лет тюрьмы: под Волгоградом браконьеры незаконно поймали 200 кило рыбы
В Волгограде посадили таджика, трижды незаконно пробравшегося в Россию
За сутки патрули встретили 125 нарушителей режима
Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 21 мая: полиция проверяет волгоградцев на наличие маски и перчаток
В Волгограде строительное предприятие сливало отходы в Мокрую Мечетку
В Волгограде солдату дали четыре года за то, что пырнул ножом сослуживца