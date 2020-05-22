Число заболевших коронавирусом в Волгоградской области перевалило за 2 тысячи

22 Май 2020 2020-05-22T11:49:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Спустя почти два месяца после появления первого инфицированного COVID-19 число заболевших коронавирусом в Волгоградской области перевалило за две тысячи человек. Как сообщили «КП-Волгоград» в ИЦК, за минувшие сутки подтвердили диагноз еще у 89 жителей региона. Общее количество заразившихся коронавирусом в Волгоградской области составило 2002 человека. Среди них 158 детей. Большинство из них все еще находится в больнице, у многих осложнения в виде пневмонии. Покинули стационары накануне еще 14 ковидных пациентов, всего выздоровевших уже 640.

Одна из причин стабильного прироста заболевших – увеличение объемов тестирования на коронавирус. Ежедневно в Волгограде и Волжском делают более двух тысяч исследований. Всего же с начала эпидемии провели уже более 70 тысяч тестов.

По данным регионального оперштаба, в инфекционных госпиталях на 22 мая более полутора тысячи пациентов с подозрением на коронавирус. В реанимации 79 тяжелых пациентов, 21 больной на ИВЛ. Еще 4,9 тысячи волгоградцев сейчас сидят дома на карантине после возвращения из регионов или контакта с заболевшими. Очаги заболевания не только в семьях, но и в нескольких хуторах Котельниковского района и других, в районных больницах, Жирновском психинтернате.

Число умерших пациентов с коронавирусом в Волгоградской области уже несколько дней не растет – 13 летальных случаев официально подтвердили в регионе. Но уже известно еще о нескольких смертях. Чтобы они вошли в статистику, требуется пройти все формальности.

В России в целом на 22 мая более 326 тысяч заразившихся коронавирусом, умерших - 3249, выздоровели почти сто тысяч человек.

Данные ИЦК.

ИСТОЧНИК KP.RU