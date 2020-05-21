2020-05-21T19:36:58+03:00
Общество

Волгоградцам реструктурировали кредиты на 4 миллиарда рублей

Банки одобрили 57 процентов заявок от клиентов
Екатерина МАЛИНИНА
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Коронавирус поставил в сложную ситуацию очень много волгоградцев. У кого-то погорел бизнес, кому-то снизили зарплату, кого-то уволили, а кто-то оказался без средств к существования с кредитным бременем. Государство предусмотрело меры поддержки для оказавшихся в финансовой яме. Например, реструктуризацию долгов или кредитные каникулы.

В банки обратились 19,5 тысяч волгоградцев с просьбой реструктурировать долг. Они предоставили справки о том, что их доход снизился минимум на 30 процентов из-за коронавируса. Одобрили заявки по 10 тысячам займов.

За кредитными каникулами в банки пришли почти 3 тысячи человек. Финансисты одобрили 61 процент заявлений.

- Процент одобрения банками обращений граждан продолжает расти, – сообщил управляющий Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Михаил Белов. – Мы анализируем ситуацию: показатель вырос с 36% в первую неделю наблюдений до 57%.

Правда Банк России находит и нарушения в работе банков по этому направлению. Например, вместо реструктуризации они предлагают волгоградцам свои продукты выгодные самим банкирам.

Если такое происходит, то можно оставить жалобу через интернет на сайте Банка России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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