Завезли из Ставрополя и Башкирии: карта и подробности о новых заболевших COVID-19 волгоградцах

За последние дни число заболевших коронавирусом в Волгоградской области почти стабильно – 80 с плюсом. Так, за минувшие сутки к 21 мая диагноз COVID-19 подтвердили у 82 человек. Можно ли говорить о том, что регион вышел на плато по коронавирусу? Пока нет. Волгоград, например, до сих пор «бьет антирекорды» - за сутки 42 новых зараженных. Пополняют печальную статистику и камышане – в Камышинском районе за сутки 9 новых пациентов с COVID-19. Еще шесть – в Котельниковском, пять – в Волжском.

Не погасли очаги в Жирновском и Иловлинском районах – там по три случая за минувшие сутки. По два – в Палласовском, Быковском, Котовском, Урюпинском и Новоаннинском. Еще четыре человека – из Светлоярского, Клетского, Дубовского и Даниловского районов.

Волгоград по-прежнему бьет антирекорды.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- В стационарах находятся 1397 взрослых и 83 ребенка. Среди детей тяжелых нет, а вот из числа взрослого населения – 77 уже пребывают в реанимации, 23 пациента – на ИВЛ, - дает печальную статистику на 21 мая заместитель председателя облздрава Николай Алимов.

Вчера к этому в этот список попали еще пять детей – один младенец (до года) и один малыш – до шести лет, и три школьника – до 14 лет.

По-прежнему больше всего заболевших – люди в возрасте от 30 до 64-х. Из них 23 пациента (от 30 до 49) и 23 – от 50 до 64. Есть среди новых заразившихся и старики (старше 65 лет) – таких 12 человек.

К сожалению, не все приезжие в регион соблюдают карантин. Из-за этого у нас и появляются новые вспышки и заражения. Так было в Жирновске, в Иловле и в Николаевском районе. Вот еще два завозных случая – один человек с COVID-19 приехал в Волгоградскую область из Ставрополя, второй – из Республики Башкортостан. 44 волгоградца заразились уже дома – от тех, кто принес или привез коронавирус. У 36 человек диагноз COVID-19 установили после того, как они сами пожаловались медикам на плохое самочувствие.

- Ситуация под контролем. Круг лиц, с которыми они контактировали, определен, всех изолировали и отправили под меднаблюдение, -уверяют в оперштабе.

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