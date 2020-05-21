2020-05-21T13:27:46+03:00
Общество

Тесты на антитела к коронавирусу начали делать в Волгограде

Первыми платные тесты на иммунитет к коронавирусу предлагают в частной лаборатории [где сделать, цена, подготовка]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Кровь на антитела берут без записи, в порядке живой очереди.Кровь на антитела берут без записи, в порядке живой очереди.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Волгограде стали делать тесты на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 – возбудителю COVID-19. Пока проверить свой иммунитет предлагают лишь в частной лаборатории Инвитро и только за деньги. В Москве это делают бесплатно. Стоимость теста на антитела к коронавирусу в Волгограде – 950 рублей, плюс в 132 рубля обойдется забор крови из вены. Итого цена вопроса - 1082 рубля. Используют в исследованиях иммуноферментный анализ (ИФА). Результат придет в течение четырех рабочих дней. Станет ли положительный тест основанием признать человека заболевшим и переболевшим коронавирусом, пока не ясно. По словам заместителя комитета здравоохранения Волгоградской области Николая Алимова, порядок в разработке, а бесплатные тесты на иммунитет к коронавирусу в регионе начнут делать не раньше июня.

- Порядок работы в отношении ИФА-исследований сейчас только прорабатывается нашей лабораторной службой. Положительный результат может говорить как о том, что человек уже переболел, так и том, что в текущий момент у него острая фаза. Методические рекомендации сейчас разрабатываются, - рассказал на брифинге Алимов. - Если у человека есть желание провериться, почему бы и нет. Мы чуть позже запустим это в государственной системе. Сейчас это прорабатываем тоже.

Наличие специфических иммуноглобулинов (антител) IgG в сыворотке крови позволит определить, болели ли вы коровирусом и есть ли у вас к нему специфический иммунный ответ. Где сдать тест на антитела к коронавирусу в Волгограде: забор крови проводят во всех офисах Инвитро с утра до обеда. Запись не нужна, прием идет в режиме живой очереди.

Какая нужна подготовка: специальная подготовка не требуется, но лучше сдавать кровь натощак с утра, либо днем через 4 часа после последнего приема пищи. Пить воду можно. Нежелательно брать анализ в течение трех - четырех дней после КТ, - рассказали «КП-Волгоград» в клинике.

Не примут волгоградцев без маски или с признаками простуды. С собой нужно взять паспорт. Также придется заполнить анкету, сделать это можно на сайте, чтобы сократить время пребывания в клинике.

Учтите, результаты выдаются в терминах «положительно», «отрицательно» или «сомнительно». Если в офисе есть дежурный консультант, он их для вас расшифрует. Но диагноз вам не поставят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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