Роспотребнадзор по Волгоградской области: Есть необходимость продлить режим самоизоляции
В Волгоградской области на 24 апреля коронавирусом заболели еще 21 человек. Таким образом, число волгоградцев с диагнозом COVID-19 достигло 186 человек. Ситуация стабильно тяжелая, но контролируемая. Роспотребнадзор по Волгоградской области считает, что нужны дополнительные меры, которые бы не дали распространяться опасной инфекции дальше.
- Есть необходимость продлить режим самоизоляции, - высказала мнение Роспотребнадзора заместитель руководителя Ирина Климина на брифинге по ситуации с коронавирусом в Волгоградской области.
Не исключено, что администрация Волгоградской области прислушается к мнениям санитарных врачей. Также ждем решения оперативного штаба на инициативу Ольги Зубаревой, главного санитарного врача региона. Она предложила всем пациентам с ОРВИ находиться в строгой самоизоляции. Причем выходить из дома и на работу нельзя будет и контактировавшим родственникам. Работодатель должен отказать сотруднику в выходе на рабочее место. Роспотребнадзор считает это необходимым и вынужденным решением.
А вот дать оценку целесообразности введению пропусков представитель Роспотребнадзора не решился. Не их полномочия. Главное, по мнению Ирины Климиной, соблюдать режим самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU