Роспотребнадзор по Волгоградской области: Есть необходимость продлить режим самоизоляции

24 Апр 2020 2020-04-24T13:00:44+03:00

Самоизоляцию могут продлить и на май. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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В Волгоградской области на 24 апреля коронавирусом заболели еще 21 человек. Таким образом, число волгоградцев с диагнозом COVID-19 достигло 186 человек. Ситуация стабильно тяжелая, но контролируемая. Роспотребнадзор по Волгоградской области считает, что нужны дополнительные меры, которые бы не дали распространяться опасной инфекции дальше.

- Есть необходимость продлить режим самоизоляции, - высказала мнение Роспотребнадзора заместитель руководителя Ирина Климина на брифинге по ситуации с коронавирусом в Волгоградской области.

Не исключено, что администрация Волгоградской области прислушается к мнениям санитарных врачей. Также ждем решения оперативного штаба на инициативу Ольги Зубаревой, главного санитарного врача региона. Она предложила всем пациентам с ОРВИ находиться в строгой самоизоляции. Причем выходить из дома и на работу нельзя будет и контактировавшим родственникам. Работодатель должен отказать сотруднику в выходе на рабочее место. Роспотребнадзор считает это необходимым и вынужденным решением.

А вот дать оценку целесообразности введению пропусков представитель Роспотребнадзора не решился. Не их полномочия. Главное, по мнению Ирины Климиной, соблюдать режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU