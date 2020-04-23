Главный санитарный врач Волгоградской области отметила ухудшение обстановки и попросила ужесточить режим самоизоляции

23 Апр 2020 2020-04-23T21:16:57+03:00

В случае болезни одного из членов семьи сидеть дома придется всем. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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В Волгоградской области цифры по заболевшим коронавирусной инфекцией продолжают расти. За сутки +20, всего 165 человек. Трое уже умерли. Многие привезли вирус из-за границы, кто-то из Москвы. Но 50 заразившихся – это контактные. По мнению главного санитарного врача, обстановка с каждый днем только осложняется. Поэтому необходимо ужесточить профилактические меры. Ольга Зубова составила предложения в оперативный штаб по COVID-19.

1) Всем волгоградцам с первыми признаками ОРВИ (насморк, кашель, головная боль) необходимо самоизолироваться дома: не ходить на работу, в магазин и даже гулять с собакой. Также необходимо сразу обратиться к врачу в свою поликлинику.

2) Всем совместно проживающим следует также оставаться дома до полного выздоровления родственника.

3) Работодателю по возможности перевести сотрудника, у которого в семьей есть заболевший ОРВИ, на удаленную работу. Или найти другой законный вариант. Но на работу ни в коем случае не допускать.

Поддержит ли пожелания руководителя Роспотребнадзора по Волгоградской области штаб и губернатор, узнаем в ближайшее время. Правда, с выполнением могут возникнуть некоторые сложности. Вряд ли работодатель сможет оперативно узнать о заболевших в семье его сотрудника. Да и не многие захотят лишиться возможности работать в такое непростое время. Останется надеяться только на сознательность людей.

ИСТОЧНИК KP.RU