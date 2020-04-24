2020-04-24T12:24:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Волгограде: еще двое умерли от COVID-19

На 24 апреля число заболевших коронавирусом в Волгоградской области выросло на 21 человека и составило 186 человек, умерших пять человек
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Коронавирус подтвержден у186 волгоградцев.Коронавирус подтвержден у186 волгоградцев.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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К утру 24 апреля в Волгоградской области еще 21 новый заболевший коронавирусом. Всего в списке зараженных 186 человек, из них 18 детей. Уже 34 пациента с COVID-19 уже покинули больницы после выздоровления и пятеро зараженных коронавирусом скончались. Как сообщает «КП-Волгоград», на брифинге зампред областного комитета здравоохранения Николай Алимов рассказал о том, как складывается ситуация в регионе. За последние сутки подтвердили еще два новых летальных случая. Оба умерших от коронавируса - мужчины старше пятидесяти. Один из них - 56-летний житель Николаевского района - работал в Москве. Когда появились признаки болезни, обратился за медицинской помощью. Лежал он во второй больнице в Волжском, умер в реанимации 21 апреля. Второй умерший - 69-летний житель Урюпинска. Он несвоевременно обратился к врачам - лишь через две недели после начала болезни. Скончался также в волжской больнице.

- В Урюпинске на компьютерной томографии (КТ) у него диагностировали пневмонию и перевезли в Волжский, где он умер в реанимации 21 апреля, - рассказал Алимов.

Новые заболевшие коронавирусом на 24 апреля есть в Новоаннинском районе, Волгограде, Волжском, Николаевском, Суровикинском, Котовском, Дубовском и Палласовском районах области.

- Уточняются все причины, идет расследование. На то, что бы установить источник заражения необходимо время. Пару дней как правило уходит на сбор информации, - отметила заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Ирина Климина.

COVID-19 заразились годовалый малыш из Николаевского района (его отец – второй умерший с коронавирусом в регионе) и младенец из Волгограда. У грудничка нет никаких симптомов, он с мамой сейчас в детской областной больнице.

- Малыш наблюдаться будет весь период, - рассказал Алимов.

О ситуации с коронавирусом в Волгоградской области: 186 заболевших, 5 смертей. Зампред облздрава Николай Алимов.Екатерина СИМОХИНА

В больницах на сегодняшний день 549 пациентов с подозрением на коронавирус, из них 23 ребенка. За сутки выписали 29 человек, положили 59 новых больных. Пневмония у 341 пациента коронавирусных госпиталей, семеро из них в тяжелом состоянии. Только у троих человек с пневмонией подтвержден коронавирус. Карантинщиков стало больше на 164 человека за последние сутки - 2292 человека сидят на обязательной самоизоляции на дому.

Режим самоизоляции в регионе пока продлен до 30 апреля 2020. Власти Волгоградской области собирают базы данных для введения цифровых пропусков. Так что ограничения наверняка продлят.

В целом по стране более 68 тысяч инфицированных COVID-19, более 5,5 вылечившихся и 615 смертей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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