2020-04-05T17:06:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Волгограде, последние новости на 6 апреля 2020: новых случаев заражения нет

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Волгограде на 6 апреля 2020 года
Юлия Данильченко
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В Волгоградской области работают на опережение.В Волгоградской области работают на опережение.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Властям Волгоградской области и сознательным жителям, которые соблюдают самоизоляцию, удается контролировать распространение коронавирусной инфекции на территории региона: на 6 апреля 2020 года число заболевших - 8 человек, одну женщину с диагнозом CОVID-19 выписали 3 апреля. Семеро находятся под постоянным контролем врачей. При этом в инфекционных больницах Волгограда на 6 апреля 2020 года остаются 92 человека – 69 взрослых и 23 ребенка.

Число волгоградцев, получивших предписание на домашний карантин, на 6 апреля достигло 3672 человека. За ними круглосуточно следят полицейские. За последние сутки стражи порядка не обнаружили дома 29-летнего жителя Городище и 58-летнего волгоградца. Обоим нарушителям карантина грозят большие штрафы до 40 тысяч рублей.

Напомним, всеобщая изоляция продлится до 30 апреля, но может завершиться и раньше – в зависимости от ситуации в регионе и стране. Дачникам разрешают выезжать на свои участки на личных машинах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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