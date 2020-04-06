Коронавирус в Волгограде: один из заболевших работал в больнице в Коммунарке

В Волгограде в понедельник, 6 апреля 2020, замглавы облздрава Николай Алимов объявил о шести новых случаях заболевания коронавирусом в регионе (по данным федерального Роспотребнадзора их 7). Среди них супруги, которые отдыхали на Маврикии, муж ранее заразившейся коронавирусом в столице жительницы Светлоярского района, двое пенсионеров из Волжского, которые тоже были в столице, а также 44-летний житель Среднеахтубинского района, который работал в Москве. Всего заболевших коронавирусом в Волгоградской области 14 (15 по данным федерального Роспотребнадзора). Среди них трое детей из Волжского - они члены одной семьи. Есть среди заболевших волгоградцев и сотрудник больницы в Коммунарке - именно там находятся большинство зааразившихся коронавирусом москвичей.

«Один из заболевших работал в Коммунарке, он не медицинский работник», - сообщила журналистам на брифинге глава управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольга Зубарева.

Состояние всех заболевших коронавирусом в Волгограде на сегодняшний день оценивают как удовлетворительное. При этом у нескольких заразившихся COVID-19 волгоградцев заболевание протекает бессимптомно.

«Заболевание, протекающее без клиники, не формирует иммунитета», - отметила Ольга Зубарева.

Ни у кого из детей, которые учились вместе с заболевшей коронавирусом 15-летней ученицей школы в Волжском, диагноз на 6 апреля не подтвержден. Некоторые из них еще остаются под наблюдением врачей. А первая заразившаяся коронавирусом волгоградка уже вылечилась и несколько дней назад покинула инфекционку в Кировском.

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