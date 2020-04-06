Коронавирус в Волгограде: диагноз подтвержден у 15 человек, в больницах - 93

На 6 апреля 2020 в Волгограде уже 15 заразившихся коронавирусом. После нескольких дней затишья, за последний день число заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось почти вдвое: сразу на семь человек - по данным федерального Роспотребнадзора. Двое заразившихся COVID-19 вернулись с острова Маврикий, остальные приехали в Волгоград из Москвы или имели контакт с заболевшими коронавирусом в столице. Как рассказал заместитель председателя облздрава Николай Алимов, вместе с обладателями уже подтвержденного диагноза в инфекционных больницах и госпиталях Волгограда на сегодняшний день находятся 93 человека. Среди них 70 взрослых и 23 ребенка. Первого пациента, заразившегося коронавирусом в Волгограде уже вылечили и выписали.

- У нас за последние дни пришло подтверждение еще на 6 человек, итого 14 заболевших [с данными из федерального источника расходится]. Все заболевшие госпитализированы и находятся в инфекционных боксах. Круг лиц, с которыми они контактировали, определен и находится под медицинским наблюдением, - сообщил на ежедневном брифинге журналистам Николай Алимов.

По данным облздрава, в областной детской инфекционной больнице сейчас размещены 25 пациентов, 11 человек лежат в первой инфекционной больнице в Кировском районе Волгограда, в провизорном госпитале на базе областной больницы №3 находятся 49 человек и 8 пациентов уже привезли в недавно открытый госпиталь в больнице Ильича на Красном.

Позже оперативный штаб Волгоградской области подтвердил 15-й случай заболевания коронавирусом у 37-летней жительницы Среднеахтубинского района.

ПОЧЕМУ ДАННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЗАБОЛЕВШИМ КОРОНАВИРУСОМ РАСХОДЯТСЯ С ДАННЫМИ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ?

- По сложившемуся установленному алгоритму у нас информацию о заболевших передает федеральный центр. Вчера вечером мне передали информацию о шести заболевших. Возможно, это техническая ошибка, возможно, не всю информацию передали. Мы видели, сейчас разбираемся. Исправим, - пояснила "КП-Волгоград" руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Зубарева.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="368" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/771220" frameborder="0"></iframe> Почему данные федерального Роспотребнадзора по заболевшим коронавирусом расходятся с данными оперативного штаба Волгоградской области.Ольга Зубарева, руководитель Роспотребнадзора по Волгоградской областиЕкатерина СИМОХИНА

Статистика стопкоронавирус.рф за 6 апреля 2020.

ПРИЕХАЛИ С МАВРИКИЯ И ИЗ МОСКВЫ

Двое новых заболевших коронавирусом - муж и жена - 68-летний мужчина и 57-летняя женщина. В Волгоград они прилетели в конце марта самолетом через Москву с острова Маврикий. Супруги соблюдали карантин и как только у них появились симптомы, их забрали в первую инфекционную больницу в Кировском. Сейчас их состояние медики расценивают как удовлетворительное.

Также среди заболевших коронавирусом супруги из Волжского 66-ти и 67-ми лет. Из Москвы они вернулись 29 марта и, как оказалось, там общались с заразившимися. Сейчас мужчина лежит в больнице Ильича, его супруга - в инфекционке в Кировском. Состояние у обоих - удовлетворительное.

Еще один заболевший - 54-летний мужчина из Светлоярского района - супруг женщины, у которой диагноз коронавирус подтвердили еще в начале апреля. Чувствует он себя удовлетворительно, лежит в Кировском. Также заразился коронавирусом 44-летний мужчина из Среднеахтубинского района, который также приехал из Москвы. Все, кто с ними общался, установлены и сейчас сидят на карантине. При этом один из новых случаев обнаружен у сотрудника больницы в Коммунарке, проживающего в Волгоградской области.

- Кто-то проходил лечение в Москве, кто-то в Москве работал, в том числе работал во всем известной больнице в Коммунарке. Поэтому мы имеем такие результаты, - рассказала Ольга Зубарева.

- По данным на утро 6 апреля лабораторные исследования лиц, контактировавших с заболевшими, коронавирус не обнаружили, - сообщили "КП-Волгоград" в оперативном штабе.

Сделали тест на коронавирус уже 5922 волгоградцам. Всего с начала пандемии под наблюдение медиков и полиции на карантин в режиме домашней самоизоляции попали 3194 жителей Волгоградской области. Выписали по истечении двух недель 1514 человек.

За соблюдением режима самоизоляции следит полиция. Каждый день несколько карантинщиков обнаруживают на улице. Суд уже назначил первый штраф – 15 тысяч рублей. Губернатор Андрей Бочаров поручил готовить под коронавирус больницы в Волжском, Урюпинске, Камышине и Михайловке. Режим общей самоизоляции в регионе продлен до 1 мая 2020 года.

Всего в России на 6 апреля 2020 уже 6343 человека, зараженных коронавирусом, вылечились от COVID-19 по всей стране более 400 человек.

10 шагов по профилактике коронавируса.

Напомним, первый заразившийся коронавирусом в Волгограде появился еще в конце марта. Затем еще трое – все они вернулись из зарубежья. А в начале апреля появились и первые контактные случаи, в Волжском заболела целая семья – трое детей и бабушка. Лишь половина из них отдыхали в Эмиратах. Еще одна жительница региона привезла коронавирус из Москвы.

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