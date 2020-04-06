Самоизоляция и коронавирус в Волгограде: можно ли ездить на кладбище и рыбалку и когда откроют парикмахерские

В Волгограде режим общей самоизоляции продлили до 1 мая 2020. Но несколько смягчили ограничения, разрешив ездить на дачу. Также могут возобновить работу некоторые магазины – бытовой техники, компьютеров и электроники, для дачников, садоводов и другие. А у волгоградцев новые вопросы – почему бы не открыть парикмахерские, ведь за месяц все сильно обрастут. Да и фитнес залы открыть не помешало бы – у многих физическая активность ограничивается забегом к холодильнику и редкими вылазками в ближайший магазин. На эти вопросы, а также разрешат ли жителям Волгограда и области поездки на кладбище на Пасху, можно ли ходить на рыбалку и законно ли работают пивные ларьки у дома, ответили представители Роспотребнадзора, облздрава и облпромторга.

ПИВО НА РОЗЛИВ – ПОД ЗАПРЕТОМ

- Все сферы деятельности, которые не попадают под указ президента, но обеспечивают деятельность обязательных, должны функционировать, чтобы не было сбоев, - заявила на брифинге днем 6 апреля зампред комитета по торговой политике, промышленности и ТЭК Виолетта Калмыкова.

Корреспондент «КП-Волгоград» задал вопрос представителю облпромторга, почему в спальных районах работают пивнушки-наливайки, у которых толпятся люди. Виолетта Калмыкова в ответ заявила, что все кто торгует пивом на розлив - вне правового поля. Им грозят серьезные штрафы.

- Мы должны понимать, что реализация алкогольной продукции осуществляется в двух форматах. Первый - это непосредственно магазины, розничная продажа. Второй – при оказании услуг общепита. Если мы говорим, что продают пиво на розлив, то получается, что это сопряжено с предоставлением услуги общепита. Деятельность таких объектов должна быть прекращена. Если себя организация позиционирует как розничный магазин, то она может продавать алкогольные напитки, только в не раскупоренной таре, - ответила Виолетта Калмыкова.

КОГДА В ВОЛГОГРАДЕ ОТКРОЮТ ПАРИКМАХЕРСКИЕ?

Что касается парикмахерских, то потребности волгоградцев в таких услугах власти проанализировали и решили, что без них вполне можно обойтись. По крайней мере, пока количество заболевших коронавирусом стабильно растет.

- Сфера бытового обслуживания предусматривает тесный контакт с большим числом лиц. Мы должны четко понимать, какие меры безопасности должны предпринимать эти организации. Этот вопрос сейчас прорабатывается, - ответила представитель облпромторга.

РАЗРЕШАТ ЛИ РАБОТАТЬ ВО ВРЕМЯ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ СТОМАТОЛОГИЯМ В ВОЛГОГРАДЕ?

Считают издевательством волгоградцы и закрытие стоматологий, в том числе частных. Зуб может заболеть у каждого.

- В настоящий момент этот вопрос не рассматривается, потому что это опасность заражения просто 100% и для медиков в том числе. Поэтому острую боль купируем, а с выпавшей пломбой придется подождать, - расставил точки над «i», замначальника облздрава Николай Алимов.

НАДОЛГО ЛИ ЗАКРЫЛИ ФИТНЕС КЛУБЫ В ВОЛГОГРАДЕ

Нескоро смогут волгоградцы и сходить в тренажерный зал, бассейн.

- Мы подразумеваем, что фитнес клубы это все же большое скопление людей, место массового пребывания людей и источник потенциального распространения инфекции. Этот вопрос может рассматриваться только в одном случае, когда у нас будет отрицательная динамика по количеству заболевших, - считает Виолетта Калмыкова.

Как отметила главный санитарный врач по Волгоградской области Ольга Зубарева, ей тоже не хватает привычного комфорта:

- [Нельзя] посещать фитнес центры, парикмахерские. Я, в общем-то, тоже страдаю от этого. Но нужно терпеть.

ПУСТЯТ ЛИ НА КЛАДБИЩА НА ПАСХУ

- Для чего введен режим самоизоляции? Как можно больше разобщить людей. Я понимаю желание [съездить на кладбище, убраться] - хочется, мы так привыкли. Но в этом году такая ситуация сложилась. Это же можно на более поздний срок перенести. Ведь речь о нашем с вами здоровье идет, - ответила Ольга Зубарева.

Но при этом представители оперативного штаба отметили, что в отдельных поселениях Волгоградской области муниципалитеты могут сделать послабление, если ситуация с коронавирусом у них не обострена и есть возможность добраться к могилам родственников, минуя массовые скопления людей.

МОЖНО ЛИ ЕЗДИТЬ НА РЫБАЛКУ ВО ВРЕМЯ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ В ВОЛГОГРАДЕ?

А вот рыбалка, по словам властей, во время режима самоизоляции в Волгоградской области под запретом. Если будет много нарушителей среди любителей посидеть с удочкой, ограничения могут даже ужесточить.

- Разрешили садовые участки с оговоркой - только на автотранспорте и только с теми, с кем вы совместно проживаете: сейчас весеннее время, [сезон]. Но на рыбалку нельзя – это отдых, досуг. А у нас сейчас с вами самоизоляция, - ответила на вопрос журналистов Ольга Зубарева.

При этом главный санитарный врач отметила, что соседняя Астраханская область из-за угрозы коронавируса принимает меры именно по запрету рыбалки.

- Думаю, если у нас будет такая ситуация, оперативный штаб ужесточит и пропишет эти меры, - заявила Зубарева. - У нас коронавирус «где-то там». А если бы у нас была чума или холера – более понятные болезни? Мы бы тоже ходили рыбу ловить? Да ладно, вы бы из дома не вышли, потому что знаете, что это такое.

Напомнила Ольга Зубарев и о ситуации с коронавирусом в мире, и об ответственности за своих близких.

- У нас больные [коронавирусом] есть в области, но не так много. Смертельных случаев нет, протекает легко. Ладно, схожу я на рыбалку, что здесь такого. Но это ответственность наша. Всех наших людей и в том числе друг за друга. <…> Ну нее принимали бы такие масштабные [ограничения] в стране и во всем мире. Вы посмотрите на страны, которые запоздали с началом этих мероприятий. США – лидер. Вы наверняка смотрите эти кадры, когда в больницах навалом люди лежат, когда трупы складывают в рефрижераторы и вывозят их куда-то. Вы не смотрите что ли? Нет, разрешите нам на рыбалку, разрешите это. И мы ищем какие-то лазейки, и сами себя оправдываем, чтобы не находиться под самоизоляцией. Но если каждый человек не жалеет себя, пожалейте своих окружающих, с кем вы проживаете, тех же соседей, - была категорична Ольга Зубарева.

10 шагов по профилактике коронавируса.

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