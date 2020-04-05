2020-04-05T11:14:32+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки два отдохнувших за границей жителя Волгоградской области нарушили карантин

Им грозят штрафы от 15 до 40 тысяч рублей
Юлия Данильченко
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Каждый день полицейские напоминают волгоградцам о правилах.Каждый день полицейские напоминают волгоградцам о правилах.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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С 28 марта жители Волгоградской области, как и все россияне, живут в режиме самоизоляции, который продлится месяц. Людей попросили побыть дома и выходить на улицу в крайних случаях. Это поможет остановить распространение коронавирусной инфекции.

При этом более трех тысяч человек попали под карантин. Две недели им вообще запрещено выходить на улицу. Напомним, эти люди либо отдыхали недавно за границей в разгар пандемии, либо общались с теми, кто выезжал из России. Пока делаются тесты, за карантинщиками полиция наблюдает пристально, ведь именно они могут инфицировать окружающих, покинув свои жилища вопреки предписаниям. Возмутительно, что пока большинство соблюдают рекомендации властей, именно эта категория не желает следовать строгому закону. За 4 апреля 29-летний мужчина из Городища и 58-летний волгоградец ушли из дома. Приехавшие их проконтролировать стражи прядка составили протоколы, их отправили в суд.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в отношении нарушителей действует административная статья с новыми поправками. Если раньше эти люди сэкономили на горящих путевках в страны, где свирепствует коронавирус, то за нарушение карантина им придется заплатить до 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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