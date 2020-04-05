2020-04-05T16:47:42+03:00
Общество

Молитвы от коронавируса: священники совершили воздушный крестный ход над Волгоградом

Духовенство помолилось за врачей и всех, кто работает в это непростое время
Юлия Данильченко
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5 апреля духовенство Волгоградской области совершило воздушный крестный ход. Самолет со священниками и иконами облетел всю территорию региона в праздник Марии Египетской. Крестный ход получил благословение митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора.

- Духовенство совершает молебное пение против губительного поветрия и смертоносной заразы перед святынями, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградской епархии.

Духовенство помолилось за врачей, которые больше остальных трудятся в это непростое для всей страны время, а также всех, кто продолжает работать: сотрудниках социальных и экстренных служб. Всем верующим в период самоизоляции рекомендуют оставаться дома и совершать особое домашнее молитвенное правило. Напомним, волгоградцев просят не покидать своих квартир и домов не острой необходимости. Ограничения продлятся до 30 апреля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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