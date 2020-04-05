Коронавирус в Волгограде: новых случаев заражения нет, на лечении остаются семь человек

5 Апр 2020 2020-04-05T13:38:20+03:00

Одну женщину с диагнозом COVID-19 уже выписали домой, она полностью здорова

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По информации оперативного штаба Волгоградской области за 5 апреля 2020 года новых случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории региона не выявлено, сохраняется режим самоизоляции до 30 апреля.

В инфекционных больницах по-прежнему остаются семь инфицированных COVID-19, одну переболевшую уже выписали домой 3 апреля. Повторный тест показал отрицательный результат - волгоградка полностью вылечилась.

На домашней самоизоляции находятся 3672 человека. Все они либо вернулись после заграничного отдыха, либо контактировали с теми, кто побывал в странах, где есть пандемия. Им положено строго сидеть дома две недели. В стационары на сегодняшний день поместили 92 человека, из них 69 взрослых и 23 ребенка. Их обследуют, проводят тестирование.

-Тестирование жителей Волгоградской области продолжается в соответствии с рекомендациями специалистов. Ситуация остается контролируемой, - добавили «КП-Волгоград» в оперштабе.

ИСТОЧНИК KP.RU