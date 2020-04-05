Коронавирус в Волгограде, последние новости на 5 апреля 2020: оштрафовали первого нарушителя карантина

5 Апр 2020 2020-04-05T00:00:56+03:00

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Волгограде на 5 апреля 2020 года

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За последние сутки число заболевших коронавирусной инфекцией в Волгограде не увеличилось. Всего в Волгоградской области 8 заразившихся CОVID-19, первая из которых уже вылечилась и ыписалась из больницы - таковы последние новости о ситуации с коронавирусом на 5 апреля 2020 года. В стационарах Волгограда находятся 83 человека, в том числе 20 детей и 63 взрослых. Из них лишь у семи подтвержден диагноз.

Под наблюдением на домашнем карантине на 5 апреля 2020 года остаются 3549 жителей Волгоградской области. За их состоянием наблюдают медики, а их затворничество дома контролирует полиция. За нарушения режима самоизоляции в Волгограде суд уже назначил первый штраф. Жительница Котово 22-х лет должна будет выплатить 15 тысяч рублей. Остальным волгоградцам полицейские разъясняют действующий порядок.

Перечень товаров первой необходимости в Волгоградской области пополнили бытовая техника, компьютеры, строительные материалы, линзы и прочая продукция. Это значит, что магазины, которые реализуют эти товары, смогут возобновить работу.

А с понедельника, 6 апреля 2020 в Волгограде усилят общественный транспорт. От Спартановки до Больничного комплекса будет ходить пока единственный в городе троллейбус. У школьников в этот день начнутся занятия на «удаленке». Так что родителям нужно написать заявление о дистанционном обучении.

А вот получающим субсидии на ЖКХ и мамам маленьких детей не придется собирать документы для подтверждения своего статуса и получения пособий. Их автоматически продлят на полгода.

ИСТОЧНИК KP.RU