Коронавирус в Волгограде: в больницах 83 человека, у семи подтвержден диагноз

4 Апр 2020 2020-04-04T16:05:16+03:00

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По данным на 4 апреля 2020 года в России 4731 заболевших коронавирусом, 333 выздоровевших и 43 летальных исхода. Охвачены заразой 78 регионов. В Волгоградской области обстановка с коронавирусом под контролем. По информации оперативного штаба, число заразившихся коронавирусом в Волгограде, Камышине, Волжском и Светлом Яре за прошедшие сутки не выросло - всего 8 человек. В больницах Волгограда на 4 апреля уже 83 человека – 7 заболевших коронавирусом, остальные - с подозрением на CОVID-19 либо с признаками ОРВИ. Среди них 63 взрослых и 20 детей. На домашнем карантине сидят 3549 волгоградцев.

- Пациенты, находящиеся в инфекционных стационарах, как правило, поступают в связи с подъемом температуры в период карантина и медицинского наблюдения. Они имеют высокую вероятность заражения, так как либо были за границей, либо контактировали с заболевшими или даже являются членами их семьи. Все они обследуются на коронавирус, - поясняют в Оперативном штабе. В итоге тест может быть отрицательным. Но, так как пациенты в зоне риска, они будут находиться в больнице до выздоровления.

В инфекционных больницах под наблюдением медиков остаются семь заболевших коронавирусной инфекцией CОVID-19 - семья из четырех человек в Волжском, по одному заразившемуся в Светлом Яре, Камышине и Волгограде. Первая пациентка с коронавирусом в регионе так и не стала «нулевой». Она выздоровела и отправилась домой. За последние сутки в инфекционные больницы и госпитали Волгограда поступило более десяти человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU