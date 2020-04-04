2020-04-04T16:05:16+03:00
Общество

Коронавирус в Волгограде: в больницах 83 человека, у семи подтвержден диагноз

Заразившихся коронавирусом в Волгоградской области не прибавилось - 8 человек, одна заболевшая выздоровела
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
В больницах 63 взрослых и 20 детей.В больницах 63 взрослых и 20 детей.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Изменить размер текста:

По данным на 4 апреля 2020 года в России 4731 заболевших коронавирусом, 333 выздоровевших и 43 летальных исхода. Охвачены заразой 78 регионов. В Волгоградской области обстановка с коронавирусом под контролем. По информации оперативного штаба, число заразившихся коронавирусом в Волгограде, Камышине, Волжском и Светлом Яре за прошедшие сутки не выросло - всего 8 человек. В больницах Волгограда на 4 апреля уже 83 человека – 7 заболевших коронавирусом, остальные - с подозрением на CОVID-19 либо с признаками ОРВИ. Среди них 63 взрослых и 20 детей. На домашнем карантине сидят 3549 волгоградцев.

- Пациенты, находящиеся в инфекционных стационарах, как правило, поступают в связи с подъемом температуры в период карантина и медицинского наблюдения. Они имеют высокую вероятность заражения, так как либо были за границей, либо контактировали с заболевшими или даже являются членами их семьи. Все они обследуются на коронавирус, - поясняют в Оперативном штабе. В итоге тест может быть отрицательным. Но, так как пациенты в зоне риска, они будут находиться в больнице до выздоровления.

В инфекционных больницах под наблюдением медиков остаются семь заболевших коронавирусной инфекцией CОVID-19 - семья из четырех человек в Волжском, по одному заразившемуся в Светлом Яре, Камышине и Волгограде. Первая пациентка с коронавирусом в регионе так и не стала «нулевой». Она выздоровела и отправилась домой. За последние сутки в инфекционные больницы и госпитали Волгограда поступило более десяти человек.

10 шагов по профилактике коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВАЖНО! Правила передвижения во время самоизоляции в Волгоградской области и образцы документов.

Количество зараженных коронавирусом в Волгограде выросло до 8 человек

Заразилась сразу целая семья в Волжском и женщина в Светлоярском районе, которая ездила в Москву [подробности].

Всеобщий режим самоизоляции в Волгограде из-за коронавируса: как и что будет работать

Всеобщий режим самоизоляции рекомендован для всех жителей Волгоградской области независимо от возраста с 1 апреля 2020 года. Рассказываем, до какого числа он продлятся ограничения, и как будут действовать (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Волгограде: в больницах 83 человека, у семи подтвержден диагноз
Пассажир выпал из автобуса на севере Волгограда
Режим самоизоляции в Волгограде: социальные выплаты продлили на 6 месяцев
В Волгограде девушка устроила массовое ДТП: пострадал ребенок
Штраф 15 тысяч назначил суд волгоградке за нарушение самоизоляции
Самоизоляция в Волгограде: с 6 апреля пустят специальный троллейбус
Школы Волгограда переходят на удаленку: родителям нужно написать заявление
Коронавирус в Волгограде, новости на 4 апреля 2020 года: режим самоизоляции продлили до 30 апреля
Можно ли ездить на велосипеде по Волгограду в период самоизоляции
В Волжском построят инфекционный корпус для пациентов с коронавирусом
Ко Дню Победы в Волгограде завершат реставрацию монумента «Родина- мать зовет!»
Под Волгоградом общежитие продали частнику вместе с жильцами
Волгоградец устроил в честь дня рождения «салют» из автомата Калашникова
Врач-инфекционист о коронавирусе в Волгограде: в больницы докупают оборудование, но волгоградцам надо посидеть по домам
Идет потепление: волгоградцев ждут солнечные выходные
Волгоградцы обещали призывнику «спасти» от армии, а сами на его деньги поехали на море
Волгоградским лесникам разрешат штрафовать за костры в пожароопасный период
Из-за коронавируса поезд Волгоград-Москва будет ездить раз в четыре дня
В Волгограде выписали нулевого пациента с коронавирусом
Можно ли волгоградцам ездить на дачу в период самоизоляции из-за коронавируса в Волгограде
Коронавирус в Волгограде: на третий день горожане стали меньше нарушать режим самоизоляции
В Волгограде 17-летних студенток колледжа могут посадить на 20 лет за закладку наркотиков
В Волгоградской области запретят продажу энергетиков детям