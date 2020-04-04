Самоизоляция в Волгограде: с 6 апреля пустят специальный троллейбус

4 Апр 2020 2020-04-04T09:24:48+03:00

С 6 апреля 2020 в Волгограде плюс к электричкам, автобусам и трамваю будет ходить специальный троллейбус

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Режим самоизоляции в Волгограде продлили до 30 апреля 2020. Мэрия Волгограда также продлила на этот срок работу специальных маршрутов общественного транспорта. Помимо речного трамвайчика Руднева – Сарпинский, трамвая №11, десятка автобусов и 10 электричек в день с 6 апреля 2020 в Волгограде будет работать и специальный троллейбусный маршрут. Спецтранспорт пустили, чтобы подвозить горожан на работу и обратно. Троллейбус будет ходить от Спартановки до больничного комплекса через Первую продольную и улицу Комсомольскую. В расписании только утренние и вечерние рейсы.

- График работы спецмаршрутов составлялся во взаимодействии с крупными промышленными предприятиями, экстренными службами и организациями, - сообщили «КП-Волгоград» в администрации города.

Городские власти отмечают, что каждый день на улицы Волгограда утром с 6 до 9 часов и вечером с 16 до 20 часов выходит более 200 единиц автобусов и трамваев. Координируют их работу в режиме реального времени. При сильной загруженности на линию выпускают дополнительные машины.

ИСТОЧНИК KP.RU