2020-04-04T10:14:50+03:00
Общество

Штраф 15 тысяч назначил суд за нарушение режима обязательной самоизоляции девушке из Котово

Еще три жителя Волгограда и Калача нарушили режим самоизоляции 3 апреля 2020
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Полицейские регулярно проверяют карантинщиков.Полицейские регулярно проверяют карантинщиков.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Суд рассмотрел 3 апреля дело 22-летней жительницы Котово, которая после возвращения из ОАЭ гуляла по городу. Ей назначили 15 тысяч рублей штрафа. За сутки полицейские Волгоградской области проверили, соблюдают ли режим обязательной самоизоляции по месту проживания еще 1597 жителей региона. Все они вернулись из зарубежных поездок и вместе с родными должны сидеть дома, чтобы не распространять коронавирус, если таковой у них в итоге обнаружится. В рейды вышли 688 сотрудников МВД и 173 бойца Росгвардии. Не застали дома трех человек. Нарушили режим самоизоляции одна жительница Краснооктябрьского района Волгограда и двое из Калач-на-Дону. Теперь их также ждут серьезные штрафы от 15 до 40 тысяч рублей.

- На отсутствующих дома на момент проверки, составлены протоколы по ч. 2 статьи 6.3. КоАП РФ, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России.

Проверяли полицейские и торговые точки. Согласно постановлению губернатора они могут продолжать работать во время режима общей самоизоляции только в случае, если торгуют продуктами и товарами первой необходимости. Нашли в регионе 21 нарушителя. В отношении предпринимателей также составили проколы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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