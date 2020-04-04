2020-04-04T18:15:20+03:00
Общество

Волгоградцев пугают фейками о штрафе за отсутствие маски

Полиция опровергла информацию о штрафе за хождение без масок в период самоизоляции по коронавирусу в Волгоградской области
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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4 апреля полицейские отправились в ЦПКиО.4 апреля полицейские отправились в ЦПКиО.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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В Волгограде идет четвертый день жизни в режиме общей самоизоляции из-за угрозы коронавируса. Впереди еще четыре недели, когда всем жителям Волгоградской области нужно сидеть дома. Но погода хорошая, так что немало волгоградцев отправились на дачи, и на улицу. А полицейские - в традиционные места отдыха и в парки, чтобы предупредить нарушителей режима самоизоляции. А заодно и опровергнуть очередной фейк о штрафах по 4000 рублей за хождение без маски, который пошел по соцсетям.

Такие сообщения гуляют по соцсетям. Полиция предупреждает - это фейк!

Такие сообщения гуляют по соцсетям. Полиция предупреждает - это фейк!

- Участковые на своих административных участках во всех районах города и области проводят разъяснительную работу, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России.

Каждый участковый обходит свой маршрут и в обязательном порядке контролирует карантинщиков, которые должны выходить из дома. Так, проверку соблюдения режима самоизоляции сегодня устроили в парке «Баку». Встретили рабочих с документами, семью с детьми и пожилых женщин из соседнего дома, которые окружными путями шли из магазина. Всем разъяснили действующее законодательство. За нарушение режима волгоградцам действительно грозят серьезные штрафы. Но, как говорят в полиции, пока сообщения о применении санкций за них - это фейк.

На ерике Гнилом отдыхающих не нашли. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

На ерике Гнилом отдыхающих не нашли.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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