Режим самоизоляции в Волгограде: социальные выплаты продлили на 6 месяцев

4 Апр 2020 2020-04-04T11:27:19+03:00

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Режим самоизоляции в Волгоградской области введен до конца апреля, в связи с этим власти региона приняли решение об автоматическом продлении всех уже назначенных социальных выплат. Так что волгоградцам не придется ходить в соцзащиту, чтобы предоставить те или иные подтверждающие документы. Все ранее назначенные выплаты пролонгировали на шесть месяцев. Это касается пособия на ребенка для малоимущих, выплаты на третьего и последующего ребенка до трех лет и адресного социального пособия, которые выплачиваются каждый месяц. Также не нужно в ближайшие полгода приносить документы для получения субсидии по оплате услуг ЖКХ.

- По ежемесячным выплатам все сведения уже имеются в базе данных комитета социальной защиты населения. Сведения, подтверждающие факт оплаты ЖКУ, будут получены от организаций жилищно-коммунального комплекса, - сообщили «КП-Волгоград» в администрации области.

Нуждающихся в помощи продолжат обслуживать на дому по утвержденному графику, также по графику будут выплачивать пенсии. Плюс к этому, по информации областного ПФР, социальные выплаты и выплаты к юбилею Победы выдали досрочно. Касается это более 700 тысяч волгоградцев.

ИСТОЧНИК KP.RU