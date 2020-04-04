2020-04-04T11:27:19+03:00
Общество

Режим самоизоляции в Волгограде: социальные выплаты продлили на 6 месяцев

Из-за угрозы распространения коронавируса волгоградцам не нужно предоставлять в соцзащиту документы для продления пособий
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Подтверждать оплату услуг ЖКХ для получения субсидии малоимущим не придется.Подтверждать оплату услуг ЖКХ для получения субсидии малоимущим не придется.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Изменить размер текста:

Режим самоизоляции в Волгоградской области введен до конца апреля, в связи с этим власти региона приняли решение об автоматическом продлении всех уже назначенных социальных выплат. Так что волгоградцам не придется ходить в соцзащиту, чтобы предоставить те или иные подтверждающие документы. Все ранее назначенные выплаты пролонгировали на шесть месяцев. Это касается пособия на ребенка для малоимущих, выплаты на третьего и последующего ребенка до трех лет и адресного социального пособия, которые выплачиваются каждый месяц. Также не нужно в ближайшие полгода приносить документы для получения субсидии по оплате услуг ЖКХ.

- По ежемесячным выплатам все сведения уже имеются в базе данных комитета социальной защиты населения. Сведения, подтверждающие факт оплаты ЖКУ, будут получены от организаций жилищно-коммунального комплекса, - сообщили «КП-Волгоград» в администрации области.

Нуждающихся в помощи продолжат обслуживать на дому по утвержденному графику, также по графику будут выплачивать пенсии. Плюс к этому, по информации областного ПФР, социальные выплаты и выплаты к юбилею Победы выдали досрочно. Касается это более 700 тысяч волгоградцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пассажир выпал из автобуса на севере Волгограда
Режим самоизоляции в Волгограде: социальные выплаты продлили на 6 месяцев
В Волгограде девушка устроила массовое ДТП: пострадал ребенок
Штраф 15 тысяч назначил суд за нарушение режима обязательной самоизоляции девушке из Котово
Самоизоляция в Волгограде: с 6 апреля пустят специальный троллейбус
Школы Волгограда переходят на удаленку: родителям нужно написать заявление
Коронавирус в Волгограде, новости на 4 апреля 2020 года: режим самоизоляции продлили до 30 апреля
Можно ли ездить на велосипеде по Волгограду в период самоизоляции
В Волжском построят инфекционный корпус для пациентов с коронавирусом
Ко Дню Победы в Волгограде завершат реставрацию монумента «Родина- мать зовет!»
Под Волгоградом общежитие продали частнику вместе с жильцами
Волгоградец устроил в честь дня рождения «салют» из автомата Калашникова
Врач-инфекционист о коронавирусе в Волгограде: в больницы докупают оборудование, но волгоградцам надо посидеть по домам
Идет потепление: волгоградцев ждут солнечные выходные
Волгоградцы обещали призывнику «спасти» от армии, а сами на его деньги поехали на море
Волгоградским лесникам разрешат штрафовать за костры в пожароопасный период
Из-за коронавируса поезд Волгоград-Москва будет ездить раз в четыре дня
В Волгограде выписали нулевого пациента с коронавирусом
Можно ли волгоградцам ездить на дачу в период самоизоляции из-за коронавируса в Волгограде
Коронавирус в Волгограде: на третий день горожане стали меньше нарушать режим самоизоляции
В Волгограде 17-летних студенток колледжа могут посадить на 20 лет за закладку наркотиков
В Волгоградской области запретят продажу энергетиков детям