Школы Волгограда переходят на удаленку: родителям нужно написать заявление

4 Апр 2020 2020-04-04T08:39:49+03:00

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С 21 марта в школах Волгограда начались каникулы. У кого-то они уже закончились, у остальных каникулы завершатся уже в воскресенье. Режим самоизоляции в Волгоградской области продлили на месяц - до 1 мая. Поэтому с 6 апреля 2020 школы, лицеи и гимназии Волгограда возобновляют работу. Но ученики не вернутся в классы. Образовательные учреждения будут работать в формате дистанционного обучения. Получать знания на удаленке будут все 98 тысяч волгоградских школьников. Все педагоги будут работать из дома. А всем родителям в Волгограде придется написать заявление на имя директора школы для перевода детей на дистанционное обучение.

- Бланк заявления в электронном виде родители могут получить на почту от классного руководителя или скачать на образовательных платформах. Отправить заполненный бланк можно также по электронной почте, - пояснили «КП-Волгоград» в мэрии.

Использовать для обучения в дистанционном формате школы Волгограда будут ГИС «Образование в Волгоградской области» и ее подсистему «Сетевой город». Также в ходу у учителей и их учеников будут школьные онлайн платформы, электронная почта, всевозможные чаты в мессенджерах и социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU