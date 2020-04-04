2020-04-04T19:44:08+03:00
Общество

Самоизоляция в Волгограде: расширен перечень товаров первой необходимости

В Волгоградской области разрешили торговать магазинам с товарами для дачи, строительства, ремонта
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В Волгограде откроются десятки магазинов, в том числе для дачников.В Волгограде откроются десятки магазинов, в том числе для дачников.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Комитет промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области 3 апреля 2020 утвердил новый перечень товаров первой необходимости для региона. Если раньше на уровне страны из списка непродовольственных товаров первой необходимости многое вычеркнули, то теперь его заметно расширили. Среди необходимого вновь не только табак, но и товары для дачников и садоводов, автозапчасти, санитарно-технические изделия, бытовая техника и электроника, товары для ремонта, стройматериалы и инструменты. Учитывая, что режим обязательной самоизоляции в Волгоградской области продлится вплоть до 1 мая 2020, это позволит возобновить работу сотням магазинов.

- Новый перечень включает 25 групп товаров первой необходимости, - сообщили «КП-Волгоград» в облпромторге.

Новый перечень товаров первой необходимости в Волгоградской области.

Новый перечень товаров первой необходимости в Волгоградской области.

Таким образом, магазины, где продаются указанные в списке товары, в апреле смогут работать согласно постановлению губернатора от 15.03.2020 №179 несмотря на продление ограничений из-за угрозы коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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