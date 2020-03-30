2020-03-30T19:21:12+03:00
Происшествия

Всеобщий режим самоизоляции в Волгограде 2020: начинается с 1 апреля

Общественный транспорт ездить не будет, пропуск получать не надо. Кто и как будет работать в режиме самоизоляции из-за коронавируса
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Весь транспорт приостанавливает свою работу, заведения закроются почти все.Весь транспорт приостанавливает свою работу, заведения закроются почти все.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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В Волгоградской области вводится всеобщий режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса. Он начнет действовать с 1 апреля 2020 года. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в администрации региона.

Сегодня, 30 марта, власти приняли решение о введении дополнительных ограничительных мер. Что и как будет работать?

С 1 апреля временно приостанавливают работу все регулярные межмуниципальные перевозки: не будут ездить междугородние автобусы и электрички. В Волгограде и в Волжском полностью останавливают движение общественного транспорта: трамваев, троллейбусов, автобусов и маршруток.

- В Волгограде и в городе-спутнике будут организованы специальные маршруты в утренние и вечерние часы для сотрудников учреждений и предприятий, где невозможно организовать работу в дистанционном режиме, - поясняют в администрации Волгоградской области.

Запрета на перемещения по городу на личном автотранспорте нет!

Движение речных трамвайчиков также временно останавливают.

Пропуск на то, чтобы выйти из дома получать не надо! Запрета на перемещение пешком по улицам пока нет.

Напомним, подобные меры уже ввели в Москве и ряде регионов России.

- Также до 1 июня 2020 года приостановлено бронирование мест, а также размещение жителей и гостей региона в пансионатах, домах отдыха, санаториях, детских лагерях, на турбазах, - добавляют в администрации региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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