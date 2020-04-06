В Волгоградской области на период самоизоляции добавили автобусов на пригородные маршруты
Период самоизоляции в Волгограде и области, который ввели 1 апреля и продлится до 30 апреля, стал для наших жителей настоящим испытанием на прочность. Особенно нелегко приходится тем, кто вынужден в эти дни добираться на работу: общественный транспорт заменили спецмаршрутами, но, как оказалось, этих машин недостаточно для нормального обслуживания пассажиропотока. Оценив ситуацию, волгоградские власти решили скорректировать расписание движения маршрутов как в Волгограде, так и на межмуниципальных направлениях. По новому графику автобусы начнут работать с 7 апреля.
- Комитет транспорта и дорожного хозяйства на основании ежедневного мониторинга пассажиропотока на специальных маршрутах увеличил количество подвижного состава, а также частично изменил расписание движения на некоторых направлениях, - говорится в сообщении администрации Волгоградской области.
В частности, добавили автобусов из Волгограда в рабочий поселок Городище.
Новое расписание межмуниципальных маршрутов в Волгоградской области на период самоизоляции
Новое расписание межмуниципальных маршрутов в Волгоградской области на период самоизоляции
Новое расписание межмуниципальных маршрутов в Волгоградской области на период самоизоляции
Напомним, в Волгоградской области с 1 апреля действует режим всеобщей самоизоляции. Волгоградцам рекомендовано не выходить из дома без лишней надобности.
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ИСТОЧНИК KP.RU