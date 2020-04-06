На период самоизоляции в Волгограде добавят еще семь спецмаршрутов

6 Апр 2020 2020-04-06T18:01:46+03:00

Волгоградцам станет проще добираться на работу и по домам.

В городе с 7 апреля 2020 начнут ездить еще один троллейбус, три трамвая и три автобуса

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Власти пересмотрели режим работы транспорта в период самоизоляции в Волгограде из-за коронавируса и решили добавить к уже имеющимся еще семь маршрутов. Как поясняют «КП-Волгоград» в мэрии, это решение обусловлено тем, что губернатор Волгоградской области расширил перечень предприятий, которым разрешили работать в период самоизоляции – до 30 апреля. Это дополнительные маршруты начнут работать уже с завтрашнего дня.

Итак, со вторника, 7 апреля, в Волгограде вводятся дополнительные специальные маршруты:

- троллейбус «Грамши - Тулака»;

- трамвай «Школа №36 - Детский центр»;

- трамвай «Обувная фабрика - Детский центр»;

- трамвай «Жилгородок – Детский центр»;

- автобус «Химзавод – Ж/д вокзал»;

- автобус «Пос. Верхнезареченский - пл. Дзержинского»;

- автобус «Пос. Татьянка-2 - Пос. Заря».

В итоге с 13-тью маршрутами, которые действуют в городе с 1 апреля, всего будет 20 маршрутов.

- Ежедневно на дополнительных спецмаршрутах будет задействовано до 80 единиц подвижного состава. Общее количество подвижного состава на волгоградских спецмаршрутах общественного транспорта составит свыше 300, - отмечают в администрации Волгограда.

Напомним, с 1 по 30 апреля в Волгоградской области действует всеобщий режим самоизоляции. На этот период в Волгограде приостановили работу общественного транспорта, заменив его спецмаршрутами, которые работают только в утренние и вечерние часы (с точным расписанием можно ознакомиться здесь). Из-за сильной загруженности автобусов с 6 апреля в помочь Волгограде добавили один троллейбусный маршрут.

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ИСТОЧНИК KP.RU