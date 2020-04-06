На период самоизоляции в Волгограде добавят еще семь спецмаршрутов
Власти пересмотрели режим работы транспорта в период самоизоляции в Волгограде из-за коронавируса и решили добавить к уже имеющимся еще семь маршрутов. Как поясняют «КП-Волгоград» в мэрии, это решение обусловлено тем, что губернатор Волгоградской области расширил перечень предприятий, которым разрешили работать в период самоизоляции – до 30 апреля. Это дополнительные маршруты начнут работать уже с завтрашнего дня.
Итак, со вторника, 7 апреля, в Волгограде вводятся дополнительные специальные маршруты:
- троллейбус «Грамши - Тулака»;
- трамвай «Школа №36 - Детский центр»;
- трамвай «Обувная фабрика - Детский центр»;
- трамвай «Жилгородок – Детский центр»;
- автобус «Химзавод – Ж/д вокзал»;
- автобус «Пос. Верхнезареченский - пл. Дзержинского»;
- автобус «Пос. Татьянка-2 - Пос. Заря».
В итоге с 13-тью маршрутами, которые действуют в городе с 1 апреля, всего будет 20 маршрутов.
- Ежедневно на дополнительных спецмаршрутах будет задействовано до 80 единиц подвижного состава. Общее количество подвижного состава на волгоградских спецмаршрутах общественного транспорта составит свыше 300, - отмечают в администрации Волгограда.
Напомним, с 1 по 30 апреля в Волгоградской области действует всеобщий режим самоизоляции. На этот период в Волгограде приостановили работу общественного транспорта, заменив его спецмаршрутами, которые работают только в утренние и вечерние часы (с точным расписанием можно ознакомиться здесь). Из-за сильной загруженности автобусов с 6 апреля в помочь Волгограде добавили один троллейбусный маршрут.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Всеобщий режим самоизоляции в Волгограде из-за коронавируса: как и что будет работать
Всеобщий режим самоизоляции рекомендован для всех жителей Волгоградской области независимо от возраста с 1 апреля 2020 года. Рассказываем, до какого числа продлятся ограничения, и как будут действовать (подробности).
График работы транспорта в период самоизоляции в Волгограде: точное расписание
На всех автобусах и трамваях, которые остаются работать с 1 по 30 апреля 2020 года, будет табличка – «Специальный» (подробнее)
Продление нерабочей недели в Волгограде: губернатор продлил режим самоизоляции до 30 апреля, но разрешил ездить на дачу (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU