Новое расписание транспорта в Волгограде в период самоизоляции

Режим самоизоляции в Волгоградской области предварительно продлен до 30 апреля, однако многие продолжают работать. Проблема нехватки общественного транспорта была озвучена с первого дня и вот уже полторы недели волнует тех, кто спешит на свои рабочие места. А это врачи, продавцы, рабочие предприятий, сотрудники силовых структур. Первичное расписание оказалось непродуманным, все это время его редактировали, добавляя новые автобусы, трамваи и троллейбусы, а также увеличивая подвижной состав.

С 10 апреля власти Волгограда решили выпустить на дороги еще 10 спецрейсов. Как оказалось, виновниками ситуации, когда работающим не хватает места в общественном транспорте, и все вынужденно нарушают социальную дистанцию, стали те, кому просто не сидится дома.

Дополнение к основному расписанию.

- Такое решение муниципалитетом принято после запроса от предприятий, работающих в закрытом режиме. Руководители организаций указывают на то, что граждане, грубо нарушающие режим самоизоляции, продолжают пользоваться спецтранспортом, предназначенным для работников предприятий жизнеобеспечения и предприятий с непрерывным производственным циклом, - говорят в мэрии.

Для тех, кто все еще имеет трудности с проездом на работу, нужно иметь в виду, что с утра пятницы они смогут воспользоваться следующими автобусами: №№ 89э,7э, 65, 25. Также заработают троллейбусы №№ 9, 10а, 12 и 15а. дополнительно выведут трамваи №№3, 5.

Дополнение к основному расписанию.

Хорошие новости для тех, кто трудится допоздна: в будни спецтранспорт будет курсировать по обычному расписанию до девяти вечера. В выходные дни по сокращенному графику - с 6-30 до 9-00 и с 16-30 до 20-00.

С понедельника, 13 апреля, заработает скоростной трамвай, который соединит центр и север города-героя. Но при этом изменится маршрут автобуса № 95.

Дополнение к основному расписанию.

- Транспорт переходит в челночный режим от своей конечной остановки в Кировском районе до ж/д вокзала – это позволит значительно сократить интервал между рейсами и также снизит загруженность автобусов, - говорят с администрации.