В Волгограде убийца студента-медика из Азербайджана получил 19 лет тюрьмы

Фото: Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области

Волгоградский областной суд огласил приговор убийце студента медицинского университета. Виталий Васильев совершил жестокое преступление летом прошлого года, нанеся множество ударов ножом в 17-летнего Тимура Гаврилова, который приехал учиться в Волгоград из Азербайджана. Преступник обвинялся по трем статьям Уголовного кодекса. Как рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, прокурор во время судебного следствия отказался от обвинения в незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывчатых веществ. Васильева осудили за убийство по мотивам расовой ненависти, незаконное изготовление и хранение огнестрельного оружия.

Суд наказал преступника тюремным сроком на 19 лет, отбывать его он будет в колонии строго режима. Как рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, после выхода из тюрьмы волгоградец будет ограничен в свободе еще на 1,5 года. Также он был оштрафован на 100 тысяч рублей и будет вынужден выплатить матери Тимура компенсацию морального вреда. Мама убитого студента рассчитывала, что убийце ее сына дадут пожизненный срок.

- Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, - отметили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Напомним, жестокое убийство произошло в ночь с 12 на 13 июня 2020 года. На улице Рабоче-Крестьянской в Ворошиловском районе Васильев напал на 17-летнего Тимура и нанес порядка 20 ножевых ранений. После этого преступник сбежал, ничего не украв у своей жертвы, студент ВолгГМУ из Азербайджана скончался. Было возбуждено уголовное дело. В городе начались оперативно-розыскные мероприятия, которые осложнялись неочевидностью и отсутствием мотива убийства. За информацию о преступнике губернатор объявил вознаграждение в 1 миллион рублей. В поисках принимали участие сотрудники региональных МВД, Следственного комитета, ФСБ. В Волгоградскую область приехали следователи-криминалисты Главного управления криминалистики центрального аппарата Следственного комитета России.

- Изначально у волгоградских оперативников имелся большой объем видеозаписей с уличных камер видеонаблюдения, скрупулезное изучение которых постепенно выстроило маршрут передвижения предполагаемого убийцы и привело к установлению его личности и местонахождению. Кроме этого, личность преступника удалось установить благодаря звонку в полицию одного из горожан, - отметили в региональном Главке МВД.

Васильеву удавалось прятаться больше недели, он успел покинуть Волгоградскую область. Нашли преступника, который был объявлен в федеральный розыск, под Смоленском, когда он садился в такси. Парень собирался пересечь границу. Следователи в Волгограде нашли у него ружье, которое он хранил в гараже брата, знавшего о преступлении.

- После совершения убийства студента злоумышленник потребовал от брата, чтобы он вывез из гаража оружие и спрятал на пустыре, закопав их в специально приготовленной для этого яме. Позднее тайник был обнаружен сотрудниками правоохранительных органов, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

Брат Васильева пошел с полицейскими на досудебное соглашение и отделался штрафом в 10 тысяч рублей. Сам же убийца вину признал и не отрицал, что убил Тимура, с которым не был знаком, из-за национальной ненависти.

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