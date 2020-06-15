За помощь в задержании убийцы студента-медика в Волгограде дадут 1 миллион рублей

15 Июнь 2020 2020-06-15T10:26:49+03:00

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Новость о жестоком убийстве 17-летнего студента Волгоградского государственного медуниверситета дошла до губернатора Волгоградской области. На поиски убийцы уже бросили все силы, но пока нет даже зацепок. Андрей Бочаров принял решение назначить вознаграждение за помощь в раскрытии преступления – 1 миллион рублей. Решение о выделении денег уже принято. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в администрации региона.

Напомним, тело 17-летнего Тимура Гаврилова, который был студентом 1 курса ВолгГМУ, обнаружили ночью 13 июня на улице Рабоче-Крестьянской. Юношу зарезали, причем жестоко. На его теле насчитали множественные ножевые ранения. После стало известно, что мальчишка – иностранный студент. Он является гражданином Республики Азербайджан.

По факту убийства уже завели уголовное дело. Сейчас к расследованию и поискам убийцы подключились и полиция, и следователи СУ СК по региону. Приметы преступника установлены.

- Информацию, которая может быть полезной при раскрытии этого преступления, сообщать по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Волгоградской области (8442) 30-44-44, в Управление уголовного розыска по номеру 8-917-642-88-98 или в отделение дежурных следователей Следственного управления Следственного комитета России по Волгоградской области по телефонам 8 (937) 724-26-46, 8 (937) 729-87-98, (8442) 30-20-20, - напоминают еще раз в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU