Пытался сбежать за границу: убийцу волгоградского студента-медика поймали в такси

22-летнего Виталия Васильева, которого подозревают в убийстве иностранного студента-медика в Волгограде, задержали. Поймали его в Смоленске. Он был уже в такси и собирался покинуть территорию Российской федерации. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в СУ СК по Волгоградской области.

Молодого человека допросили. Известно, что парень нигде не работал и ранее в поле зрения полиции никогда не попадал.

Видео допроса убийцы, который зарезал иностранного студента-медика в Волгограде.

- Следователи подготовили уже ходатайство в суд об избрании в отношении Васильева меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время его этапируют в Волгоград, - уточняют в СУ СК по региону.

Напомним, 17-летнего студента первого курса Волгоградского медуниверситета Тимура Гаврилова убили ночью 13 июня в самом центре Волгограда – на улице Рабоче-Крестьянской. Убили жестоко – медики насчитали на его теле почти двадцать ножевых ранений. При этом у погибшего ничего не украли. Чуть позже стало известно, что убитый – гражданин Республики Азербайджан, который приехал в Волгоград, чтобы получить профессию стоматолога.

По факту убийства сразу завели уголовное дело. Расследовать резонансное преступление поручили следователям первого отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СКР. Лично руководитель следственного управления контролировал ход дел.

Но убийце удалось сбежать. Он «засветился» на камерах видеонаблюдения, но парень был в медицинской маске и в бейсболке. Никак не удавалось правоохранителям установить личность преступника. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров даже объявил о вознаграждении в 1 миллион рублей за поимку убийцы несовершеннолетнего азербайджанца.

Фото СУ СК по региону с камер видеонаблюдения, на которых "засветился" убийца студента.

- Помощь в поиске убийцы оказали следователи-криминалисты из Главного управления СК РФ, которые прибыли в Волгоград. За неделю следователи вместе с полицейскими допросили более 50-ти свидетелей, провели 20 обысков, назначили 10 судебных экспертиз, изучили записи камер видеонаблюдения, расположенных в трех районах Волгограда, - рассказывают подробности следствия в региональном СУ СК.

Но следствие, казалось, зашло в тупик. Помог раскрытию преступления неравнодушный волгоградец.

- 19 июня в одно из отделений следственного управления обратился мужчина и и сообщил, что знает человека, изображенного на снимках и видеозаписях, которые следователи распространили по всем сми, - раскрывают подробности в СУ СК по региону.

Так удалось установить, что к убийству причастен 22-летний Виталий Васильев. Но к тому времени подозреваемому уже удалось сбежать из Волгограда. Его объявили в федеральный розыск. А 21 июня задержали, повторимся, в Смоленске.

Начальник ГУ МВД по Волгоградской области Александр Кравченко на встрече с главой региона, где обсуждали это резонансное преступление, отметил, что убийца действовал очень осторожно, пытался запутать следы, отправившись сначала в Ростов-на-Дону, а затем в Смоленск. Оттуда он планировал сбежать в Белоруссию и скрыться в Минске.

- Никаких сомнений, что это он совершил убийство, нет. Чуть позже следователи и мы покажем и расскажем детально, чем это подтверждается, -подчеркнул Александр Кравченко. - Шаг за шагом оперативники шли по его следу, нам активно помогли коллеги из Смоленской области, проявившие высочайший профессионализм при задержании преступника.

Глава региона пообещал поощрить правоохранителей, которые раскрыли это резонансное убийство и выплатить обещанное вознаграждение. Фото администрации ВО.

Губернатор Волгоградской области уже поблагодарил правоохранителей за оперативность в раскрытии этого преступления. И предложил поощрить отличившихся к этом деле сотрудников органов.

- И, как мы договаривались, за поимку преступника выплатим объявленное вознаграждение, - отметил Андрей Бочаров.