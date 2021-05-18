«Верни мне сына!»: в Волгограде мать зарезанного студента-медика встретилась с убийцей

Ирина Гаврилова впервые встретилась в убийцей своего сына. Фото: пресс-служба Волгоградского областного суда.

Практически год Ирина Гаврилова, мать жестоко зарезанного в центре Волгограда 17-летнего студента медунивера Тимура, ждала встречи с убийцей единственного сына. Состоялась она 18 мая в зале Волгоградского областного суда. Женщина при первой же возможности приехала в город-герой из Азербайджана и глядя в глаза 22-летнему Виталию Васильеву потребовала одного – смертной казни. Все заседание Ирина едва сдерживала эмоции, ей становилось плохо, а из зала ее выводили в слезах. «КП-Волгоград» побывала на рассмотрении громкого уголовного дела.

«ПОДСУДИМОМУ – СМЕРТНАЯ КАЗНЬ»

Как мы писали ранее, убийство «из-за цвета кожи» произошло в ночь с 12 на 13 июня на улице Рабоче-Крестьянская у дома №30: именно там после зверского нападения Васильева нашли уже мертвого студента. Преступнику удавалось несколько дней скрываться, он даже уехал в Смоленскую область и планировал покинуть страну, но его вовремя задержали.

Сегодня на открытое заседание пустили прессу. Васильев надел майку с надписью «Russia». Он явно не ожидал столь повышенного внимания и разнервничался. А на вопрос судьи о возможности съемки неуверенно ответил: «Я возражаю. Не хочу, чтобы меня снимали». Все время сидел практически неподвижно, с ровной спиной и опущенными глазами. Даже когда Ирина Гаврилова стала рассказывать о Тимуре, домашнем и светлом ребенке, оставался безэмоциональным.

Виталий Васильев попросил, чтобы его не снимали.

- Мы приехали в Волгоград в 2019 году. Тимур поступил в Волгоградский медунивер на стоматологический факультет. Он был домашним ребёнком, учился на отлично, много чего знал. Стремился к лучшему, помогал всем. У него очень большое сердце было. Уважал старших, помогал старикам. Разбирался в технике, занимался, чтобы поступить в медицинский. У него очень много друзей. Его знали все. Большой души ребёнок, - дрожит голос Ирины Гавриловой.

Сын звонил каждый день, всегда поддерживал тесную связь с мамой. О смерти Тимура женщине сообщили по телефону, так как она находилась в Азербайджане.

- Я подумала, это шантаж. Я была уверена, что мой сын ничего плохого не сделал никому. Дальше я ничего не помню.

Васильев не скрывал, что убил не просто так, а из-за национальных убеждений. По словам Ирины, Тимур отлично владел русским, у него не было акцента, в конфликты никогда не вступал.

- Подсудимому - смертная казнь. Я требую смертной казни. Я не знаю законов России… Но я больше ничего другого не желаю. Тимур был моим единственным сыном, - говорит Ирина. - Не должны такие люди на земле ходить. По цвету кожи не должно равняться общество!

«ВЕРНИ МНЕ СЫНА»

- Я прошу у вас прощения. Я понимаю, что причинил вам нестерпимую боль и хочу попросить у вас прощения. Я готов возместить ущерб, - этот заученный текст произнес Виталий Васильев, когда ему дали слово. Взгляд старательно отводил.

- Верни мне сына! - попросила Ирина Гаврилова. – И эту майку сними. Ты недостоин России!

Отметим, что это первое извинение, которое Васильев принес семье убитого.

- Раньше он говорил, отпустите меня под домашний арест. Он что, окошко разбил в школе? – недоумевает мама.

В ходе заседания адвокат Ирины Гавриловой потребовал возместить моральный ущерб и выплатить компенсацию в размере 2 миллионов рублей.

«У НЕГО БЫЛА УСТАНОВКА – УБИТЬ КОГО-ТО»

В качестве свидетеля допросили родного брата Виталия Васильева. Мужчина рассказал, что в период убийства проживал с родственником под одной крышей, ничего особенного в его поведении не замечал. Правда, как-то Виталий показал переделанное ружье, хранил его в гараже. Не прятал он и нож, которым впоследствии совершил злодеяние. Кстати, носил его с собой в поход «колбасу резать».

- Я узнал о преступлении в соцсетях, увидел фотографии, которые мне переслала супруга. Я позвонил в полицию. 15 июня мы виделись последний раз с братом. Он собирал вещи, был один. Сказал, что уедет в Подольск. Я тогда спросил, что ты наделал? Все было на эмоциях, дословно не помню. Он сказал, что ничего не вернуть, - сбивчиво рассказал свидетель.

Рассказал он и о детстве убийцы.

- Рос нормальным ребёнком. Семья у нас неполная. С 6 лет в футбол играл, секции посещал. Алкоголь не пил, поздно домой не возвращался. Был хорошим братом.

Что же привело Виталия к убийству – не знает.

- Он сказал, что это была установка - убить кого-нибудь. Больше ничего не пояснял. О том, что слышит голоса, не рассказывал. Говорил, что у него сильно болела голова, к врачу не обращался.

ОФИЦИАЛЬНО

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, на волгоградца завели уголовное дело по четырем тяжким статьям: «убийство, совершенное по мотивам национальной ненависти», «незаконная переделка огнестрельного оружия», «незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия, совершенные группой лиц по предварительному сговору», «незаконные приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ».

Следователи собрали 12 томов с доказательствами причастности Васильева к жесткому преступлению.

- Следующее судебное заседание состоится 27 мая 2021 года в 10 часов 30 минут в Волгоградском областном суде, - прокомментировали в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.