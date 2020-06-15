«Был в медицинской маске»: В Волгограде разыскивают убийцу 17-летнего студента ВолгГМУ

В настоящий момент целый штаб из сотрудников волгоградского СКР, УФСБ и ГУ МВД расследует жесткое убийство 17-летнего студента ВолгГМУ, которое произошло в День России, 12 июня, практически в центре Волгограда. Убийца нанес десяток ножевых ранений и скрылся. До сих пор его не задержали.

Как уже установили следователи, той ночью студент был в гостях у своего друга в Центральном районе, а ближе к полуночи пошел пешком домой. На улице Рабоче-Крестьянская у дома №30 на него напал неизвестный. Пока неясно, была ли это попытка ограбления или между парнями возник конфликт – это устанавливается.

- По пути следования на молодого парня напал неизвестный и нанес ему ножом множество ударов в различные части тела. Ранения оказались смертельными. Несовершеннолетний скончался на месте происшествия, - Рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

Убийца попал под камеры наружного видеонаблюдения. Это молодой человек около 25 лет в черной медицинской маске. Именно его разыскивают лучшие сыщики Волгоградской области.

- Следователи устанавливают и допрашивают лиц, из числа близкого окружения убитого, предпринимают меры к отысканию возможных свидетелей и очевидцев совершенного преступления. Уже изъяты и тщательно изучаются записи камер наружного наблюдения, установленных по маршруту следования убитого и нападавшего, - прокомментировали в следственном ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».