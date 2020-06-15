2020-06-15T18:10:07+03:00
Происшествия

Убийца студента из Волгограда попал на видео

Всех, кто знает мужчину, просят позвонить в полицию или СК
Екатерина МАЛИНИНА
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За информацию об убийце объявлена награда в миллион рублей.За информацию об убийце объявлена награда в миллион рублей.
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Жестокое убийство азербайджанского студента произошло в центре Волгограда на День России. Тимур Гаврилов учился в медицинском университете. Вечером 12 июня он возвращался пешком от друга-медика к себе общежитие. Но до комнаты так и не дошел. Возле дома №30 по улице Рабоче-Крестьянская на него напал мужчина в черной маске. Он больше десяти раз ударил жертву ножом, после чего сбежал с места убийства. Что стало причиной ЧП – выясняют следователи. Возможно, ограбление, возможно, словесный конфликт. Следователи изучили записи с камер видеонаблюдения поблизости от места убийства и несколько из них «поймали» отморозка в объектив. На них видно, как крупный молодой человек спортивного телосложения бежит по пешеходному переходу.

Тимур планировал остаться в Волгограде после вуза. Фото: Алексей Небогатов

Тимур планировал остаться в Волгограде после вуза. Фото: Алексей Небогатов

Следователи просят всех, кому знаком этот «бегун», сообщить информацию о нем по телефону доверия полиции (8442) 30-44-44 или следователям СУ СК по Волгоградской области по номерам 8 (937) 724-26-46, 8 (937) 729-87-98, (8442) 30-20-20. Ваш звонок примут в любое время суток. Силовики гарантируют конфиденциальность. Если информация поможет раскрыть преступления, то возможна и награда. Губернатор пообещал миллион рублей за помощь.

«Комсомолка» поговорила с родными Тимура Гаврилова, которые рассказали, о возможных причинах убийства.

Убийца иностранного студента-медика в Волгограде попал на камеру видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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