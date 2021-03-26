«Подговорил брата, купил патроны и карабин»: стало известно, как волгоградец готовился к убийству студента-медика

Виталия Васильева обвиняют по четырем статьям УК. Его ждет немалый срок в колонии. Фото СУ СК по Волгоградской области.

Девять месяцев понадобилось волгоградским следователям, чтобы собрать все факты и улики, доказывающие вину 22-летнего Виталия Васильева, который жестоко убил 17-летнего студента-медика Тимура Гаврилова. Сегодня в СУ СК по Волгоградской области сообщили: уголовное дело направили в суд. Его обвиняют по четырем статьям. Кроме убийства, ему вменяют также переделку огнестрельного оружия, незаконное приобретение и хранение оружия и взрывчатых веществ.

Напомним, этот волгоградец ночью 12 июня 2020 года жестоко зарезал юного мальчишку из Азербайджана, который приехал в Волгоград учиться на медика. Виталий Васильев убил его только за то, что парень был другой национальности. Напал на того, кто слабее. Он нанес юноше почти 20 ножевых ранений. Шансов выжить у Тимура просто не было. Васильева искали больше недели. К поискам подключились следователи-криминалисты областного управления СКР, а также оперативные сотрудники регионального Главка МВД и УФСБ России по Волгоградской области. Поймали в Смоленске, когда он пытался сбежать из России.

Когда волгоградца стали допрашивать, даже видавшие виды следователи были шокированы тем хладнокровием, с которым он готовил и шел убивать ни в чем неповинного студента-медика. Он признался в национальной неприязни. А в ходе расследования вскрылось, что готовился он к этому убийству долго и тщательно.

- Выяснилось, что молодой человек заранее купил почти два десятка холостых патронов и охолощенное оружие – карабин под патрон светозвукового действия. Потом он этот карабин переделал под стрельбу боевыми патронами. Спрятал все это в гараже своего двоюродного брата, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

Да, брат, оказывается знал о планах Виталия Васильева. Но тот взял с него слово не только молчать о готовящемся убийстве, но и обещание помочь скрыть оружие после нападения.

- После убийства волгоградец связался с братом, и потребовал вывезти спрятанное оружие на пустырь, и закопать все в яме, которую он заранее подготовил для этого. Позднее тайник был обнаружен сотрудниками правоохранительных органов, - уточняют в ведомстве.

Брат Васильева полностью признал свою вину и заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. Осенью 2020-го его осудили по статье «укрывательство преступления». Правда, отделался он штрафом в размере 10 тысяч рублей.

А вот самого Васильева только ждет судебное разбирательство.

- Уголовное дело с утвержденным прокуратурой Волгоградской области обвинительным заключением направлено в Волгоградский областной суд для рассмотрения по существу, - сообщают в областной прокуратуре.