Признал вину: убийца волгоградского студента-медика предстанет перед судом

22-летний Васильев обвиняется в тяжком преступлении. Фото СУ СК по региону.

22-летний волгоградец Виталий Васильев, обвиняемый в убийстве на почве национальной ненависти 17-летнего студента из Азербайджана Тимура Гаврилова, а также в переделке оружия, в скором времени предстанет перед судом. Следователи собрали достаточно доказательств его вины и передали дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Напомним, убийство произошло в ночь на 12 июня в центре Волгограда. Резонансным оно стало не только из-за жестокости (Васильев нанес около двух десятков ножевых ранений), но и потому, что Васильева неделю не могли поймать, он пытался сбежать за границу.

- Обвиняемый приобрел почти два десятка холостых патронов, а также охолощенное оружие – карабин под патрон светозвукового действия, который впоследствии переделал под стрельбу боевыми патронами. Свой арсенал он хранил в гараже своего двоюродного брата, которого не только поставил в известность об этом, но и взял с родственника слово, что тот, при необходимости, предпримет меры к его сокрытию и сохранности, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Родственник сначала покрывал Васильева, но когда его вычислили и обвинили в укрывательстве преступления, пошел на досудебное соглашение, то есть признал вину. Ему выписали штраф в размере 10 тысяч рублей

Добавим, что по делу Васильева следователи собрали 12 томов, где предостаточно доказательств. В том числе личное признание убийцы.