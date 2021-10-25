«Каждый день хожу на могилу сына»: мать зарезанного студента-медика требует пожизненного срока для убийцы из Волгограда

Мама убитого студента каждый день ходит на кладбище. Фото: Ирина Гаврилова.

Завтра, 27 октября, в Волгоградском областном суде огласят приговор по резонансному уголовному делу в отношении 22-летнего Виталия Васильева. Молодой мужчина с особой жестокостью расправился над 17-летним студентом медуниверститета из Азербайджана Тимуром Гавриловым. В День России, 12 июня, он нанес ему 22 ножевых ранения на почве расовой неприязни. Сегодня преступник извинился перед родными своей жертвы.

«КП-Волгоград» пообщалась матерью погибшего. Ирина Гаврилова каждый день в слезах ходит на могилу единственного сына и обещает, что добьется для его убийцы пожизненного срока.

«КАЖДЫЙ ДЕНЬ ХОЖУ НА МОГИЛУ СЫНА»

Со дня трагедии прошло почти полтора года. Ирина Гаврилова до сих пор не может оправиться от боли. Тимур был ее опорой, ее надеждой, ее единственным сыном. У женщины никого из родных не осталось.

- В ту ночь мой сын шел в общежитие от друзей, он был в домашней одежде и домашних тапочках. А Васильев выбрал самого слабого и беззащитного, и напал на него! Я, когда представляю, что он испытал, сердце кровью обливается! Убийца заслуживает только пожизненного срока. Но прокурор потребовал 20 лет колонии строгого режима. Я была на одном из заседаний, когда Васильев впервые хотел попросить извинений, при этом вел себя хладнокровно. Как будто он не человека убил, а разбил окно в школе. Мне к чему его извинения теперь? Пусть сына вернет, - мать погибшего Ирина Гаврилова до сих пор плачет, когда говорит о Тимуре.

Ирина с ужасом представляет, что убийца ее сына рано или поздно окажется на свободе.

- Что он будет делать через 20 лет, когда выйдет? Ни образования, ни работы. Опять будет страдать чья-то мать? Почему для таких не делают пожизненное? – возмущена Ирина. – Мне 52 года, что мне делать дальше? Кто мне принесет стакан воды в старости? У меня вообще никого нет, а мой единственный сын позаботился бы обо мне... Это невыносимо. Я почти полтора года каждый день хожу на могилу моего Тимура и рыдаю! – срывается в слезы мать, потерявшая ребенка.

По словам женщины, она намерена добиваться самого строгого наказания для Васильева.

- Я пойду до конца, мне нечего терять. Таких нужно изолировать от общества навсегда!

Сама Ирина из-за коронавируса не сможет принимать участие в заключительном заседании, да и смотреть в глаза убийцы сына больше не желает.

Напомним, сразу после совершенного преступления личность Васильева не могли установить. На камерах видеонаблюдения он был в маске. Но после того, как за информацию о нем пообещали вознаграждение, родственники позвонили в правоохранительные органы. Сам Васильев в это время попытался сбежать из России в другую страну. Его вовремя задержали в Смоленской области, когда он садился в такси.

Васильеву грозит наказание по нескольким серьезным статьям: убийство (по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти), изготовление и хранение оружия, а также за хранение взрывчатых веществ, которые нашли при обысках.