Байк-шоу 2023 в Волгограде посвятили 80-летию Победы под Сталинградом. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоград готовится к грандиозному байк-шоу 2023 к 80-летию Победы под Сталинградом, которое пройдет в городе-герое вечером 12 августа. В Волгоград на байк фест 2023 съезжаются сотни, а может и тысячи мотоциклистов. «Ночные волки» задействуют в кульминации байк-шоу три площадки, технику, масштабные декорации, ретроавтомобили, байки и около 800 человек. В Волгограде покажут масштабное трюковое, пиротехническое, музыкальное и литературное действо с глубоким смыслом. Премьеру песни подарит волгоградцам Юлия Чичерина. Сайт volgograd.kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о том, как готовятся к байк-шоу 2023 и что происходит в Волгограде 12 августа.

Программа мероприятий байк-шоу 2023 в Волгограде 12 августа

В 14.45 – старт мотоколонны от площади Дзержинского

В 16.00 – зрелищная программа «Образ будущего» байк-шоу у ж/д вокзала «Волгоград-1»

В 17.00 – посещение Мамаева кургана

В 19.45 – 20.00 – кульминация байк-шоу 2023 в Волгограде у мельницы Гергардта и музея-панорамы

Полная программа байк-шоу 2023 в Волгограде и Волжском здесь.

ВАЖНО! Дороги в центре Волгограда 12 августа 2023 перекроют (схема перекрытия). Общественный транспорт будет ходить в усиленном режиме (расписание). Доступ в музей-панораму «Сталинградская битва» закроют в 16.00.

Прямая трансляция:

16.44 На Мамаев курган никого на машине не пускают. На дороге все друг друга пытаются объехать из-за столпотворения. Байкеры в пути.

Въезд на курган для машин закрыт. Фото: Эдуард Пальгунов

16.41 Колонна мотоциклистов снова ненадолго перекрывает дороги в Волгограде - байкеры едут на Мамаев курган.

16.39 Пионеры, машины из прошлого века, гимнасты и песни. Кто-то сегодня подумал, что вдруг вернулся обратно в СССР

16.17 На центральном ж/д вокзале началась программа «Образ будущего». Огромное количество волгоградцев пришли посмотреть шоу.

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Мест для зрителей немного. Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Байкеры - среди привилегированных зрителей. Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

15.43 Мотоколонна байк-шоу 12 августа 2023 в Волгограде минует одну точку в течение 7-12 минут. Байкеры сигналят машинам, водители им в ответ.

15.40 Тысяча байкеров с музыкой и флагами мчатся по Волгограду. ГИБДД создает «Ночным волкам» зеленый коридор.

Колонна растянулась на Первой продольной на километр. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Мотоциклисты едут с флагами и музыкой. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

15.15 На байк-шоу, которое стартовало с площади Дзержинского, дежурит 2 бригады скорой медицинской помощи. Около тысячи участников движения «Ночные волки» приехали в Волгоград почти из всех регионов России и зарубежья, сообщили в ГБУЗ «КССМП».

Тысяча байкеров приехали в Волгоград на байк-шоу. Фото: ГБУЗ «КССМП».

14.43 Старт мотоколонны байкеров от площади Дзержинского задерживается. Мотопарад по Волгограду начнется ближе к 15 часам. Пока мотоциклисты с Хирургом побывали в музее тракторного завода.

14.10 Хорошая новость: сегодня у вокзала заработал фонтан «Детский хоровод», который «Ночные волки» подарили Волгограду в 2013 году во время первого байк-шоу в городе-герое. Открывали его с президентом. В первый раз фонтан сломался спустя полтора месяца после этого. Стоял сухим он и последние полтора года. Дошло до представления прокуратуры на починку. С утра на работающий фонтан пришел посмотреть глава Волгограда.

13.56 У музея-панорамы «Сталинградская битва» установили масштабные декорации и летающий фонтан, который будет взмывать на 15-метровую высоту, искрясь в свете прожекторов струями воды. Привезли уникальные автомобили.

Площадка, где пройдет кульминация байк-шоу, вместит немного зрителей. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

13.50 В любом случае, захватите головной убор и воду - воздух в Волгограде сегодня прогреется до +36 градусов. будет жарко во всех смыслах.

13.25 Если соберетесь вечером смотреть кульминацию байк-шоу, прихватите на всякий случай дождевик. Зонтик не поможет. Ливни, грозы с градом и шквалистый ветер ожидаются 12 августа в Волгоградской области. МЧС объявило штормовое предупреждение. Непогода захватит регион с полудня и будет бушевать до конца дня. В Волгограде уже дует сильно, ливанет ли дождь, пока не ясно.

13.19 С утра 12 августа в Волгограде перекрыли парковку на площади у вокзала и прилегающие участки улиц Коммунистической и Гоголя. Также не проехать по улицам Советской, Чуйкова и другим прилегающим к музею-панораме «Сталинградская битва». В центр сегодня советуют ехать на общественном транспорте.