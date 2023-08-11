Кульминация байк-шоу в Волгограде 2023 пройдет 12 августа у музея-панорамы. Фото: Эдуард Пальгунов

Байк-шоу в Волгограде продет 12 августа 2023 года. Сайт volgograd.kp.ru публикует полную программу. Афиша байк феста в Волгограде 2023 включает в себя как зрелищные события и патриотические мероприятия к 80-летию Победы в Сталинградской Битве. Ночные волки устроят заезд по городу-герою, стартуют от Тракторного завода, сделают остановки у вокзала, на Мамаевом кургане и возле музея-панорамы.

Байк шоу 2023 Волгоград – программа, афиша байк феста

Сбор участников мотопарада по городу в честь 8-го отдельного мотополка Сталинграда назначен на площади Дзержинского в Тракторозаводском районе Волгограда 12 августа 2023 в 13.30. Учтите, что для машин площадь перекроют с 7 до 15 часов. Эта часть программы мероприятий байк-шоу 2023 в Волгограде не зрелищная, «для своих». В 14.45 Ночные волки начнут заезд. От ВГТЗ до вокзала «Волгоград» мотоциклисты проедут по проспекту Ленина в общем транспортном потоке. Перекрытия дороги на это время не запланированы.

Мероприятия в Волгограде 12 августа 2023 продолжит байк-шоу у фонтана «Детский хоровод» на Привокзальной площади в 16.00. Здесь покажут масштабную постановку с сотнями артистов под названием «Образ будущего», можно будет посмотреть на ретроавтомобили, которые привезли в Волгоград к этому дню. Специальный гость: солист ансамбля Александрова Татьяна Королева. Из-за этого уже с 7.00 и до 17.30 перекроют въезд авто на саму Привокзальную площадь, а также прилегающие улицы Гоголя и Коммунистическую (от Володарского до Порт-Саида). Учтите, места для зрителей будет мало, когда площадь у ж/д вокзала переполнится, ее закроют на вход.

В Волгоград привезли уникальные ретроавтомобили, увидят их и в Волжском. Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Ориентировочно в 17.00 мотоциклисты приедут на Мамаев курган. Здесь байк шоу Волгоград 2023 продолжат патриотические мероприятия, посещение храма, будет и небольшой концерт у подножия Родины-матери. Из-за ожидаемого большого скопления авто и мотоциклов им разрешат парковку 12 августа 2023 с 17.00 до 19.00 на крайней правой полосе проспекта Ленина в направлении центра от Мамаева кургана до автомойки напротив стадиона.

С Мамаева кургана Ночные волки поедут в сторону музея-панорамы «Сталинградская битва», где 12 августа ориентировочно в 19.30 начнется кульминация байк-шоу 2023 в Волгограде. Время из-за непредсказуемости движения мотоколонны может сдвинуться. Тем, кто хочет увидеть главное событие программы мероприятий байк феста в Волгограде 2023, советуют приходить пораньше. Зрелищную часть с летающим фонтаном и гимнастами, пиротехническим шоу и патриотическим содержанием под названием «Ангелы Победы», а также вступление Юлии Чичериной на улице Советской смогут увидеть немногие.

- Количество зрительных мест ограничено, площадка будет перекрываться по мере заполнения зрительных мест, - предупреждают организаторы.

Учтите, на прилегающих к музею-панораме улицах 12 августа 2023 в Волгограде перекроют дороги с 7.00 до 22.00. В схеме перекрытия дорог улицы Советская, Наумова, 13-й Гвардейской и Чуйкова.

У музея-панорамы уже установили масштабные декорации для байк-шоу 2023 в Волгограде. Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Байк шоу в Волжском 13 августа 2023 - программа мероприятий

Продолжение байк-шоу 2023 Волгограда 13 августа 2023 пройдет в Волжском. В 18.30 Ночные волки устроят заезд от площади Дзержинского в Тракторозаводском районе в Волгограде до ДК Октябрь в Волжском, где в 19.30 начнется показ фильма «Русский Реактор». Волжане смогут увидеть ретроавтомобили и байки, пообщаться с мотоциклистами.

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