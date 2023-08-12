Главные события байк-шоу развернутся у музея-панорамы и вокзала. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В мэрии рассказали, как будет ходить общественный транспорт в Волгограде 12 августа 2023 года из-за бак-шоу, которое покажут «Ночные волки». Автобусы, трамваи и троллейбусы перейдут на особый режим работы, чтобы волгоградцы могли доехать до мест проведения массовых мероприятий и после без проблем разъехаться по домам.

Днем 12 августа 2023 в Волгограде на линию выпустят больше троллейбусов и трамваев. Вечером они будут ходить также с меньшим интервалом. Троллейбусы №8а, 10а, 9 и 15а в последний рейс из центра уйдут в 22.30. Последний трамвай №2 от остановки «Детский центр» поедет в 23.41, №1 - в 23.02, №4 - в 23.37, №10 - в 23.36.

От ж/д вокзала «Волгоград-1» вечером 12 августа 2023 автобусы №2 будут отправляться в 20.20, 20.45, 21.10, 21.40, 22.05 и 22.40; автобусы №6э - в 20.20, 20.45, 21.15, 21.50. Автобус №21 сделает рейсы в 20.24, 20.36, 20.48, 21.00, 21.12, 21.24, 21.36, 21.48, 22.00, 22.15, 22.24, 22.36, 22.48, 23.00, 23.12; автобус №88э - в 20.30, 21.30.

От Речпорта в 20.28, 20.43, 20.58, 21.13, 21.33,21.53, 22.13, 22.33, 22.53 и 23.13 поедет автобус №35. От Детского центра автобус №55 пойдет в 20.26, 20.38, 20.50, 21.05, 21.20, 21.35, 21.50, 22.05, 22.20, 22.35, 22.50, 23.05, 23.20 и 23.35.

Напомним, часть дорог в центре перекроют. Попасть на зрелищные мероприятия байк-шоу 2023 в Волгограде у вокзала и музея-панорамы смогут немногие – места для зрителей мало.

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