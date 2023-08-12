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Общество12 августа 2023 19:30

Салют, Чичерина и летающие «Ангелы Победы»: фото и видео кульминации байк-шоу 2023 в Волгограде

Смотрите яркие фото и видео грандиозной кульминации байк-шоу 2023 в Волгограде
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Байк-шоу 2023 в Волгограде завершила кульминация у музея-панорамы «Сталинградская битва».

Байк-шоу 2023 в Волгограде завершила кульминация у музея-панорамы «Сталинградская битва».

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Байк-шоу 2023 в Волгограде завершилось грандиозной кульминацией с фейерверком, спецэффектами, премьерой песни Юлии Чичериной на стихи Александра Проханова, летающими «Ангелами Победы» и взмывающим на 15 метров ввысь фонтаном «Детский хоровод». Шоу было не только зрелищным, но и патриотическим, с глубоким смыслом. Сайт volgograd.kp.ru предлагает посмотреть фото и видео финала байк-шоу в Волгограде.

Юлия Чичерина представила в Волгограде премьеру песни.

Юлия Чичерина представила в Волгограде премьеру песни.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Чичерина пела в сопровождении хора московского метрополитена.

Чичерина пела в сопровождении хора московского метрополитена.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Защитников Сталинграда олицетворяли "Ангелы Победы". Их роли исполнили артисты московского цирка.

Защитников Сталинграда олицетворяли "Ангелы Победы". Их роли исполнили артисты московского цирка.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Танцоры из Севастополя у летающей копии фонтана "Детский хоровод".

Танцоры из Севастополя у летающей копии фонтана "Детский хоровод".

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоград 12 августа съехались более тысячи мотоциклистов из разных уголков России и даже из-за рубежа. В городе-герое прошло байк-шоу «Ночных волков» 2023, посвященное 80-летию Сталинградской Победы.

Зрелище было с патриотическим смыслом.

Зрелище было с патриотическим смыслом.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Несколько тысяч зрителей пришли посмотреть кульминацию байк-шоу.

Несколько тысяч зрителей пришли посмотреть кульминацию байк-шоу.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Александр Залдастанов (Хирург) с артистами.

Александр Залдастанов (Хирург) с артистами.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Мотоциклисты огромной растянувшейся на километры колонной устроили мотопарад по главным улицам. Почтили память защитников Сталинграда на Мамаевом кургане и повернули время вспять у железнодорожного вокзала. А после был настоящая феерия у музея-панорамы «Сталинградская битва» и руин оставшейся после ожесточенных боев мельницы Гергардта.

Еще больше фото и видео в нашей прямой онлайн-трансляции.

Для байк-шоу в Волгоград привезли тонны декораций и ретроавтомобилей.

Для байк-шоу в Волгоград привезли тонны декораций и ретроавтомобилей.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Салют в финале байк-шоу.

Салют в финале байк-шоу.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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