Салют, Чичерина и летающие «Ангелы Победы»: фото и видео кульминации байк-шоу 2023 в Волгограде

Байк-шоу 2023 в Волгограде завершила кульминация у музея-панорамы «Сталинградская битва».
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Байк-шоу 2023 в Волгограде завершилось грандиозной кульминацией с фейерверком, спецэффектами, премьерой песни Юлии Чичериной на стихи Александра Проханова, летающими «Ангелами Победы» и взмывающим на 15 метров ввысь фонтаном «Детский хоровод». Шоу было не только зрелищным, но и патриотическим, с глубоким смыслом. Сайт volgograd.kp.ru предлагает посмотреть фото и видео финала байк-шоу в Волгограде.
Юлия Чичерина представила в Волгограде премьеру песни.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Чичерина пела в сопровождении хора московского метрополитена.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Защитников Сталинграда олицетворяли "Ангелы Победы". Их роли исполнили артисты московского цирка.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Танцоры из Севастополя у летающей копии фонтана "Детский хоровод".
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
В Волгоград 12 августа съехались более тысячи мотоциклистов из разных уголков России и даже из-за рубежа. В городе-герое прошло байк-шоу «Ночных волков» 2023, посвященное 80-летию Сталинградской Победы.
Зрелище было с патриотическим смыслом.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Несколько тысяч зрителей пришли посмотреть кульминацию байк-шоу.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Александр Залдастанов (Хирург) с артистами.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Мотоциклисты огромной растянувшейся на километры колонной устроили мотопарад по главным улицам. Почтили память защитников Сталинграда на Мамаевом кургане и повернули время вспять у железнодорожного вокзала. А после был настоящая феерия у музея-панорамы «Сталинградская битва» и руин оставшейся после ожесточенных боев мельницы Гергардта.
Еще больше фото и видео в нашей прямой онлайн-трансляции.
Для байк-шоу в Волгоград привезли тонны декораций и ретроавтомобилей.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Салют в финале байк-шоу.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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