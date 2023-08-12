Пионеры, машины, гимнасты и песни из прошлого века: возвращение в СССР показали на байк-шоу 2023 в Волгограде

Гимнасты выступали на ретроавтоавтомобилях. Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Пионеры, машины из прошлого века, гимнасты и песни. Кто-то сегодня подумал, что вдруг вернулся обратно в СССР, когда пришел посмотреть на первую зрелищную часть байк-шоу 2023 в Волгограде, которую показали «Ночные волки» на железнодорожном вокзале, сообщает с места событий корреспондент сайта volgograd.kp.ru.

Возвращение в СССР устроили зрителям. Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Сотни волгоградцев пришли посмотреть на действо под названием «Образ будущего» на Привокзальную площадь. Приехали сюда и тысяча байкеров, которые проехали по городу от тракторного завода.

Среди зрителей - байкеры, которые специально приехали на байк-шоу в Волгоград. Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

В представлении задействовали детей, шикарные ретроавтомобили. По площади шагали пионеры, гимнасты выполняли трюки на машинах. Юные артисты танцевали вокруг фонтана «Детский хоровод» под песню «Солнечный круг». Лозунги, события – все здесь словно возвращало зрителей обратно в СССР. Хотя многие из пришедших и не застали то время.

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Дети символично водили хоровод вокруг фонтана. Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

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