Ливни, грозы с градом и шквалистый ветер ожидаются 12 августа в Волгоградской области

Ветер будет валить деревья и рвать провода. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Ливни, грозы с градом и шквалистый ветер до 25 метров в секунду ожидаются 12 августа 2023 года в отдельных районах Волгоградской области. Из-за этого МЧС объявило штормовое предупреждение, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Непогода захватит регион с полудня и будет бушевать до конца дня.

- По сообщению Волгоградского ЦГМС в период с 11.00-13.00 часов 12.08.2023 до конца дня в отдельных районах Волгоградской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25м/с, - предупреждают в главке МЧС.

Штормовой ветер будет валить деревья, рвать провода, крыши и шаткие конструкции. Поэтому жителей региона просят соблюдать осторожность, закрыть окна и не парковать машину там, где на нее может что-то прилететь.