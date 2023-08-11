Из-за байк-шоу в Волгограде начали перекрывать дороги Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде 12 августа «Ночные волки» проведут патриотическое байк-шоу. Из-за проведения мероприятий будет перекрыт центр города. Ограничения начали вводить уже 10-го числа. Сайт volgograd.kp.ru публикует, где в Волгограде из-за байк-шоу перекроют дороги 12 августа.

В четверг, 10 августа, без массового информирования была перекрыта улица Советская между улицами 13-й Гвардейской и Наумова у музея-панорамы. Сообщением об этом появилось на сайте мэрии в разделе «объявления». 10 и 11 августа проходят репетиции байк-шоу. Улицу Советскую между Наумова и 13-й Гвардейской перекрыли до 22.00 12 августа.

В день байк-шоу для машин закроют и другие дороги в разных районах города.

12 августа с 7.00 до 15.00 будет перекрыта площадь Дзержинского в Тракторозаводском районе. С 7.00 до 17.30 в центре нельзя будет проехать по улице Гоголя от Мира до Коммунистической, по улице Коммунистической от Володарского до Порт-Саида, на парковке на Привокзальной площади. С 7.00 до 22.00 12 августа будет запрещено движение автомобилей на улице Советской от Пражской до Гагарина, улицах Наумова, 13-й Гвардейской от проспекта Ленина до Чуйкова, улице Чуйкова от Родимцева до 13-й Гвардейской и от Наумова до Пражской.

Из-за байк-шоу 12 августа с 17.00 до 19.00 разрешат остановку и стоянку машин на крайней правой полосе Первой продольной от Мамаева кургана до автомойки напротив «Волгоград Арены» по направлению на юг.

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