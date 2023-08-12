«Ночные волки» подарили иконы храму на Мамаевом кургане в Волгограде

Иконы подарили храму Всех Святых на Мамаевом кургане. Фото: Эдуард Пальгунов

Мамаев курган стал второй площадкой байк-шоу 2023 в Волгограде. 12 августа от вокзала мотоколонна из тысячи байкеров двинулась на главную высоту России. «Ночные волки» во главе с Александром Залдастановым (Хирургом), а также с первым заместителем губернатора Волгоградской области Геннадием Шевцовым, космонавтом Иваном Вагнером и ветеранами отправились в храм Всех Святых. Храму подарили роскошные иконы.

К Вечному огню возложили цветы. Фото: Эдуард Пальгунов

«Ночные волки» подарили храму Всех Святых иконы Казанской Божией Матери и святого воина Феодора Ушакова. После - возложение цветов к Вечному огню и братской могиле в память о защитниках Сталинграда. В Волгоград привезли землю с места Прохоровского сражения. Вечный огонь с Мамаева кургана повезут в Донецк.

Вечный огонь из Сталинграда повезут в Донецк. Фото: Эдуард Пальгунов

Также на главной высоте России пройдет концерт - споют Татьяна Королева и Валерий Патрик. После мотоциклисты отправятся к музею-панораме.

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