Под Волгоградом наградили выпускников, спасших от нападения ученика с ножом одноклассницу

Ребята спасли одноклассницу. Фото: администрация Иловлинского района

30 мая в торжественной обстановке в администрации Иловлинсского района Волгоградской области наградили выпускников школы №1 Андрея Соловьева и Павла Ткаченко, которые на последнем звонке спасли одноклассницу от напавшего на нее с ножом сверстника. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации, ребята проявили мужество.

- Им вручили благодарности и ценные подарки за мужество и самоотверженность, проявленные в ситуации, опасной для жизни и здоровья. А также вручил Благодарственные письма родителям школьников за воспитание таких достойных сыновей, - отметил глава администрации Иван Гель.

Напомним, 21 мая в школе №1 в Иловле 17-летний Гоша (прим. авт: имя изменено согласно законодательству РФ) на праздничной линейке во время выступления достал нож и попытался убить свою одноклассницу, которая стояла впереди. Осуществить задуманное выпускник не смог – ему помешали Андрей и Паша. Ребята схватили сверстника и удерживали его. К счастью, девушка не пострадала.

На нападавшего возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство», его взяли под стражу на время расследования. Пока неизвестно, что стало причиной такого поведения, Гошу все характеризуют как спокойного, тихого мальчика, который никогда и мухи не обидел.

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