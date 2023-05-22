Кассационный суд отменил приговор семье Мелконян за убийство риелтора из-за ссоры в родительском чате в Волгограде

Кадр с видео объединенной пресс-службы судов Волгоградской области

Четвертый кассационный суд в Краснодаре отменил приговор Арсену Мелконяну, Арману Смбатяну и Анне Мелконян, которые в Волгограде были осуждены по резонансному делу об убийстве риелтора из-за ссоры в родительском чате. Уголовное дело будет направлено на новое судебное рассмотрение в Волгоградский областной суд. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на опубликованное кассационное определение.

Кассационную жалобу на решение Центрального районного суда Волгограда направил адвокат. Защитник считает, что вина Арсена Смбатяна в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, не нашла подтверждения во время судебных разбирательств. Обстоятельства преступления противоречат материалам дела.

- Суды оставили без должной оценки выводы эксперта-лингвиста относительно угроз, которые писал Смбатян потерпевшему, эксперт не отвечает на вопрос, имелся ли умысел у подзащитного на причинение тяжкого вреда здоровью ФИО28 что также свидетельствует об эксцессе исполнителя со стороны Мелконяна А. Выводы органа предварительного следствия и суда о том, что Смбатян, выполняя свою роль в групповом преступлении, должен был наблюдать за окружающей обстановкой и в случае оказания ФИО29 активного сопротивления, лично помочь Мелконяну в причинении телесных повреждений, являются надуманными и не основанными на материалах уголовного дела, - сообщается в кассационном определении.

Адвокат также указал, что Арман Смбатян не знал о намерениях Арсена Мелконяна нанести удары риелтору Роману Гребенюку. Еще в жалобе защитника отмечается, что в материалах делах отсутствуют данные того, что Арсен Мелконян нанес более одного удара.

- Давая показания на предварительном следствии, Мелконян А. не отрицал, что нанес ФИО35 три удара, это зафиксировано и камерой видеонаблюдения, но цели достиг только один удар.

Обжаловал адвокат и подстрекательство Анны Мелконян к преступлению своего брата Арсена Мелконяна и мужа Армана Смбатяна.

- Вывод суда о том, что она была осведомлена о намерении мужа и брата причинить тяжкие телесные повреждения ФИО37, а более того их подстрекала к совершению преступления, не подтверждается выводами лингвистических экспертиз и является предположением суда, не основанном на объективных доказательствах, - указал защитник семьи Мелконян.

Четвертый кассационный суд в Краснодаре постановил, что при рассмотрении уголовного дела были допущены нарушения, которые повлияли на его исход. Апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Волгоградского областного суда от 7 сентября 2022 года в отношении Арсена Мелконяна, Армана Смбатяна и Анны Мелконян было отменено. Уголовное дело снова будет рассматривать Волгоградский областной суд. При этом кассационное определение может быть обжаловано в Верховном суде РФ.

Напомним, в Волгограде в ноябре 2020 года переписка в родительском чате привела к трагедии. Роман Гребенюк и Анна Мелконян поссорились при обсуждении выполнения домашнего задания их детьми. Риелтор Роман начал получать угрозы от брата оскорбившейся Арсена Мелконяна и ее мужа Армана Смбатяна. В итоге родственники подкараулили Гребенюка в офисе банка в центре Волгограда. Арсен проломил риелтору голову, спустя неделю 41-летний Роман Гребенюк скончался в реанимации.

Арсен Мелконян получил 11 лет колонии строго режима, при этом на судебных заседаниях и после вынесения приговора он открыто угрожал свидетелям избиения. Армана Смбатяна лишили свободы на 7 лет, Анне Мелконян дали 5,5 лет колонии общего режима. Все они попытались обжаловать приговор, который вступил в силу осенью 2022 года. В изоляторе Арсен Мелконян угрожал сотруднику исправительного учреждения и даже напал, за что на него завели еще одно уголовное дело.

Весной появилась информация, что Арсен Мелконян оказался на свободе. Однако в мае 2023-го его задержали следователи и росгвардейцы. На него завели новое уголовное дело за угрозы судье, бывшей жене и дочке.

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