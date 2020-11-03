Звонили шесть часов без перерыва и угрожали: коллега рассказала о последних часах жизни убитого из-за ссоры в чате Романа Гребенюка

Романа избили на глазах у десятков людей. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Это был смертельный удар, он упал, полилась кровь из уха, из носа. Горлом сильно захрипел. Я выбежала из кабинета в момент падения, было очень шумно. Все кричали и я сразу начала снимать, потому что он целый день говорил мне: Света, мне угрожают. Снимай, все снимай, - вспоминает Светлана Кондратьева тот ужас, что испытала в центральном Сбербанке Волгограда в момент жестокого избиения Романа Гребенюка. Это она в ужасе кричит за кадром видео, которое облетело все СМИ и соцсети. Светлана рассказала о последних часах жизни своего коллеги, которого убил Арсен Мелконян из-за банальной ссоры в родительском чате.

ЗВОНИЛИ С УГРОЗАМИ БЕЗ ПЕРЕРЫВА

В тот день, 23 октября, Роман утром пришел на работу как всегда, все было хорошо. Потом посыпались сообщения в родительский чат.

- Последние два года он полностью дочь опекает. Это было обоюдное решение - его, мамы девочки и дочери. Он, как отец, участвует в жизни класса. Первые три года был председателем родительского комитета. Видит, что задание дети просто не успеют решить. Начинает писать в чат, общаться, - рассказала корреспонденту «КП-Волгоград» Светлана.

Напомним, конфликт между родителями 6 «Б» Романом Гребенюком и Анной возник из-за задания по русскому языку. Дети должны были пройти тест в конкретное время, что устраивало не всех. Коллеги сидели рядом, плечом к плечу. Было видно, Роман полностью погрузился в переписку в родительском чате.

- Сейчас, говорит, все решим и буду работать. Он при мне позвонил учителю, она разрешила только вечером сдать задание. Все решилось нормально, спокойно. И тут как раз Анна начала писать, что моя дочка сейчас всем пароли скинет. А он написал, «Вопрос надо решать, а не сопли жевать». Потом про жополизов, имея в виду подлиз учительских. Вскоре Анна написала ему: «Ты что бессмертный?». Он мне показал – вот, смотри, что тут вообще творится. Я говорю, да ладно, не обращай внимания. Они дома сидят, эти мамаши, делать нечего, вот и раздувают из мухи слона.

К банку, где произошло жестокое избиение, волгоградцы несут цветы и свечи. Фото: Эдуард Пальгунов

Анна посчитала, что он ее оскорбил и, видимо, в этот момент пожаловалась мужу.

- Он начал звонить в одиннадцать часов и звонил до пяти вечера, пока мы не пришли в банк. Звонили практически без перерыва, угрожали. И в три часа Роман уже мне перекинул угрозы. Сказал: «Мне реально угрожают. Вот, пожалуйста, сохрани. Пусть это будет доказательство».

Все это время Роман сидел в офисе под градом сыпавшихся на него уже совсем не виртуальных угроз.

- Они ему - мы придем, выходи на улицу. Мы даже вышли с ним. Он мне говорит, если что – снимай, если вдруг что-то произойдет. Как чувствовал, - вздыхает Светлана.

Даже в пять вечера, когда Светлана с Романом отправились в банк на сделку, ему продолжали названивать с угрозами. Спустя несколько минут он сказал: они сейчас сюда придут.

- Я говорю, ну придут, и что? Центральный Сбербанк города, везде камеры, полно людей, свидетелей. Пятница, вечер, - тогда еще никто не подозревал, чем обернется эта встреча.

На видео с камер наблюдения видно, как Арсен Мелконян небрежной походкой заходит в банк, спокойно идет к коридору, где находится Роман. Подходит и с размаху бьет, раз, другой. По словам очевидцев, в его руке был зажат кастет. Роман падает. Арсен уходит, потом снова неспешно возвращается, смотрит на истекающего кровью человека и плюет на него:

- А в следующий раз, мразь, я тебе вообще пасть разорву, будешь так разговаривать с чужой женой.

После спокойно, словно уверен в своей безнаказанности, Арсен уходит с места преступления. В тот момент в банке оказался врач-реаниматолог, который не дал Роману Гребенюку умереть на месте.

- Приехала скорая, забрала Романа. Пришли сразу оперативники. Больше шести часов ему делали операцию. Шесть дней мы ждали его из комы, что он все-таки к нам вернется. К сожалению, в 7:30 утра 1 ноября он умер, - снова и снова вспоминает весь ужас этих дней Светлана.

«ВСЕ ВОЗНИКЛО В ОДИН ДЕНЬ»

Возможно, и раньше у Романа возникали конфликты с Анной или другими родителями?

- Ничего такого до этого не было. Это все возникло в один день. Есть фотография, где они вместе детей в садик водят. Есть снимок, где этот убийца стоит со своей племянницей, а Роман со своей дочкой. Есть фото в классе, где у них школьный праздник – всех поздравляют Роман и Анна, еще беременная.

Семьи были знакомы давно. Дети дружили. Родители активно участвовали в жизни класса. Кстати, класс интернациональный, учительница чеченка.

- Но, согласитесь, из-за этого не убивают. А зачинщица – эта Анна, - считает Светлана. - Что ей там в тот день в голову пришло? Наверное, хотела показать какую-то значимость свою в жизни. Теперь она ее показала.

Пока в уголовном деле лишь один подозреваемый, брат Анны - Арсен Мелконян. Он сейчас в СИЗО. Защищать интересы семьи убитого волгоградца будет известный столичный адвокат Шота Горгадзе. Следователи ищут свидетелей и очевидцев трагедии в банке. Расследование взял под личный контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Романа Гребенюка похоронят в День народного единства, 4 ноября, на центральном кладбище Волгограда. Проститься с ним придут многие, несмотря на ковидные ограничения.

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